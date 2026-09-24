كبش بمليون دولار.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان

في صفقة أثارت اهتمام الأوساط الزراعية وتربية المواشي في آسيا الوسطى، تم بيع كبش من سلالة «أراشان» في قرغيزستان مقابل مليون دولار أمريكي، خلال مهرجان دولي مخصص لتطوير السلالة والترويج لها، في واحدة من أغرب وأعلى صفقات الحيوانات التي لفتت الأنظار خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن وزارة الزراعة القرغيزية، شارك في الفعالية مربون من قرغيزستان وروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان، بينما كان الكبش صاحب الصفقة القياسية من نسل الكبش الشهير «فرانكل»، الذي بيع عام 2023 إلى مربيين في كازاخستان مقابل 150 ألف دولار.

السر لا يرتبط بوزن الكبش أو كمية اللحوم التي يمكن الحصول عليها منه فقط، وإنما بقيمته باعتباره حيوانًا للتربية وتحسين السلالة.

وفي الفيديو التالي، نكشف تفاصيل أكثر: https://www.facebook.com/share/r/1Eppx5pTRZ/?mibextid=wwXIfr