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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الجيزة يلتقي وفدًا من وزارة المالية لبحث إطلاق النموذج الوطني للموازنة التشاركية

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لقاءً مع وفد من وزارة المالية، المعني باستعراض خطة عمل وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية للتنسيق بشأن الإعداد لإطلاق النموذج الوطني للموازنة التشاركية في محافظة الجيزة وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالحليم خبير التنمية المحلية ومحافظ قنا السابق .

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى أن النموذج يُعد امتدادًا لتوجه الدولة نحو التوسع في تحسين الخدمات من خلال تطوير بيئة العمل ورفع مهارات العاملين بمختلف أجهزة الدولة مؤكدًا أن إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في إعداد الموازنة السنوية من شأنها تعزيز قدرة برامج التنمية على تحقيق مستهدفاتها وضمان تلبية المشروعات لمتطلباتهم واحتياجاتهم.

وخلال اللقاء استمع محافظ الجيزة إلى شرح حول بنود الخطة ومقترحات العمل مشيدًا بقدرة المنظومة على تطوير آليات إعداد وتنفيذ الموازنة بما يعكس الاحتياجات الفعلية للمؤسسات وأفراد المجتمع.

كما شاهد الحضور فيلمًا تسجيليًا حول نتائج فعاليات الخطة في محافظات الإسكندرية والفيوم وبني سويف استعرض الغرض من تنفيذ المنظومة والعناصر المشاركة فيها وخطوات العمل التي تشمل الإعداد والتنفيذ وقياس أثر التنفيذ على أرض الواقع.

وكلف الدكتور أحمد الأنصاري كلا من نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجنة عمل تضم مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن المعنية للتنسيق مع أعضاء وفد وزارة المالية، وسرعة إعداد جلسات الاستماع والاجتماعات على مختلف المستويات مع أجهزة الدولة والمواطنين بتلك المدن، للاطلاع على احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم، وبحث مقترحات التنمية والحلول الخاصة بالشكاوى والمشكلات بكل قطاع.

ووجه محافظ الجيزة بأن يتم عقد ورش عمل مبدئية بين مسؤولي الوزارة والمحافظة والمدن المعنية والمديريات الخدمية، لتنسيق الجهود وتوزيع الأدوار، مع مراعاة أن تكون الأولوية للمشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطوير العمل بنطاق دواوين المدن والقرى والإدارات التابعة للمديريات في نطاق كل منها.

من جانبه أثنى الدكتور خالد عبدالحليم وأعضاء وفد وزارة المالية على حرص محافظ الجيزة على سرعة بدء العمل والتعاون في سبيل تحقيق أقصى استفادة من فعاليات الخطة منوهًا إلى أنه من المقرر اعتماد نموذج التنفيذ بمحافظة الجيزة كدليل استرشادي لتطبيقات الخطة بباقي المحافظات نظرًا لأهمية المحافظة واحتلالها المركز الثاني من حيث عدد السكان على مستوى المحافظات وحجم الأعمال التي تتضمنها الموازنة السنوية للمحافظة والأجهزة التابعة لها.

كما تطرق الدكتور خالد عبدالحليم إلى فلسفة الخطة التي تعتمد على تحقيق نقلة نوعية في أوجه إنفاق مخصصات الموازنة السنوية وفقًا للأولويات التي سيشارك المواطنون في تحديدها بمختلف مسؤولياتهم ومواقعهم الحياتية مع مراعاة الجانب الاجتماعي عند تنفيذها، وآثار تنفيذ بنود الخطة على مختلف العوامل المتأثرة بها في المجتمع، بما يسهم في تقييم الأعمال وتلافي الأخطاء.

شارك في اللقاء إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة والدكتورة سارة عيد أمين مستشار وزير المالية للشفافية والموازنة والمشاركة المجتمعية، والدكتور وليد محمد عيسى استشاري المالية العامة بوزارة المالية، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومسؤولو الإدارات المعنية بالمحافظة.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة وزارة المالية

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