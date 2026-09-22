نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري



من رمال ليبيا المتحركة غرباً ونيران الحرب في السودان جنوباً، إلى خطوط سيناء الحمراء شرقاً وأزمة الملاحة في البحر الأحمر؛ تواجه إستراتيجية الأمن القومي المصري اختباراً هو الأصعب في تاريخها الحديث.

إنها معادلة أمنية مركبة لا تكتفي بضبط توازنات القوى في الخارج عبر 'المناورة المتوازنة'، بل تشترط أولاً تحصين البيت من الداخل، لترسم مصر بذلك مشهداً تفاعلياً يبرهن كيف يمكن للدول المحورية أن تحمي سيادتها وسط عالم يعاد تشكيله نحو التعددية القطبية.

تتشكل ضغوط الداخل بالدرجة الأولى من تحديات الملف الاقتصادي وأثرها المباشر على الاستقرار المجتمعي، الذي يعد حجر الزاوية للأمن القومي، إن استدامة خطط الإصلاح الهيكلي، وإدارة فجوة النقد الأجنبي, والسيطرة على معدلات التضخم مع الحفاظ على وتيرة المشاريع التنموية، تمثل تحديات داخلية بالغة الحرج.

يتوازى مع هذه الضغوط الاقتصادية مسار سياسي يسعى لتعزيز التماسك الداخلي من خلال مخرجات "الحوار الوطني" وتوسيع قنوات الاحتواء الاجتماعي.

تؤكد الشواهد التحليلية هنا أن الجبهة الداخلية القوية هي المرتكز الأساسي الذي يستمد منه صانع القرار مرونته وقدرته على المناورة في الملفات الخارجية.

على الصعيد الخارجي، تجد مصر نفسها محاطة ببيئة جيوسياسية شديدة السيولة؛ حيث تقع في قلب أزمات ممتدة عابرة للحدود تتقاطع مباشرة مع أمنها القومي.

ففي الغرب والجنوب، تشكل الأوضاع الأمنية غير المستقرة في ليبيا والسودان ضغطاً مستمراً على الحدود واستنزافاً للموارد الميدانية واللوجستية، فضلاً عن أبعادها الإنسانية.

وفي الشرق، تظل القضية الفلسطينية والتوترات المتصاعدة في قطاع غزة محدداً ثابتاً للأمن القومي، بالتوازي مع التهديدات الراهنة لأمن الملاحة في البحر الأحمر والتي تؤثر طردياً على عوائد قناة السويس.

هذه الملفات لا يمكن فصلها عن الرهان الوجودي المتمثل في أمن مصر المائي وحقوقها التاريخية في نهر النيل، وهو الملف الذي يقع في قمة أولويات الإستراتيجية الدفاعية والدبلوماسية المصرية.

لمواجهة هذه الأزمات العابرة للحدود، اعتمدت إستراتيجية الأمن القومي المصري على مفهوم "المناورة الإستراتيجية المتوازنة".

وتجلت هذه الرؤية في تنويع الشراكات الدولية والنزوع نحو التكتلات الاقتصادية والسياسية الصاعدة، مثل تفعيل الانضمام لمجموعة "بريكس"، دون التفريط في العلاقات الإستراتيجية والتعاون الأمني الحيوي مع القوى الغربية التقليدية كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

هذا التوازن الدبلوماسي يعكس قدرة الدولة على تنويع شراكاتها الدولية وحماية قرارها السياسي دون الإخلال بتحصين جبهتها الداخلية وأمنها القومي، كما يتيح للدولة المصرية صياغة مواقف مستقلة لامتصاص الصدمات الإقليمية.

وعلى رقعة الشطرنج الإقليمية والدولية هذه، لا تتحرك مصر بمنطق الانكفاء أو الصدام العشوائي، بل بعقيدة إستراتيجية تصوغ مفهوم "الردع المرن".

إن القوة المصرية الراهنة لا تُقاس فقط بمدى قدرتها العسكرية الواعدة، بل بعبقريتها في "إدارة الحوافز والخطوط الحمراء" معاً؛ فهي توظف ثقلها الجغرافي والدبلوماسي كأداة لا غنى عنها لصياغة أي تسوية إقليمية.

هذا التحول من مجرد "ممتص للصدمات" إلى "مهندس للتوازنات" يمنح الدولة قدرة فائقة على تحويل التهديدات الوجودية المحيطة بها إلى هوامش مناورة ومساحات نفوذ جديدة، مما يجعل أمن مصر الحيوي عصياً على التجاوز أو التحييد.

ختاماً، تُظهر القراءة التحليلية للأمن القومي المصري أن الفصل بين حدوده الداخلية والخارجية يعد مستحيلاً من المنظور التحليلي؛ فالاستقرار الداخلي والنمو الاقتصادي هما الوقود الحقيقي لفعالية الدور الخارجي وفرض الشروط الدبلوماسية.

وعلى النحو ذاته، فإن النجاح في إدارة الأزمات العابرة للحدود وتأمين النطاقات الجيوسياسية يمثل الحصن الحامي لمكتسبات التنمية المحلية، لتظل الإستراتيجية المصرية قائمة على التناغم المستمر بين حتمية البناء في الداخل وضبط توازنات القوى في الخارج.