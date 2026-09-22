تشجير وتجميل ورفع كفاءة المظهر الحضاري بشارع أحمد سوكارنو مع شارع السودان بالعجوزة

واصلت أجهزة حي العجوزة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تنفيذ أعمال التشجير والتجميل وزراعة الأحواض بشارع أحمد سوكارنو المتقاطع مع شارع السودان، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية من الدكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

يأتي ذلك في إطار خطة الحي للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز المساحات الخضراء بالشوارع والميادين.

كما تأتي هذه الأعمال ضمن جهود حي العجوزة المستمرة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين المشهد العام والحفاظ على المظهر الجمالي للمناطق الحيوية، بما يسهم في توفير بيئة حضارية لائقة للمواطنين ويعكس الاهتمام المستمر بأعمال التطوير والتجميل بنطاق الحي.