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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يزور مستشفى «بهية» بالشيخ زايد ويشيد بدورها في دعم صحة المرأة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بزيارة مستشفى «بهية» للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه بمدينة الشيخ زايد وكان في استقباله المهندس تامر شوقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية والمهندس بسام محمد رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد والدكتور محمد عمارة مدير مستشفيات بهية، وماجد حمدي، عضو مجلس الأمناء.

وفي مستهل الزيارة ثمّن محافظ الجيزة الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة «بهية» مؤكدًا أنها تُعد إحدى أبرز المؤسسات الرائدة في مجال الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه والتي تقدم خدماتها الطبية والعلاجية وفقًا لأحدث المعايير العالمية ومشددًا على حرص الدولة المصرية على مساندة ودعم مختلف المؤسسات التي تقدم خدماتها بالمجان لاسيما المشروعات التي تستهدف الحفاظ على صحة المرأة وبما يتماشى مع جهود الدولة للارتقاء بجودة ونوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى استعداد محافظة الجيزة لتقديم الدعم الكامل للمؤسسة وتذليل أي معوقات قد تواجه عملها، انطلاقًا من إيمان الدولة بأهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الارتقاء بالقطاع الصحي.

وخلال جولته بالمستشفى استمع المحافظ إلى شرح حول رسالة المؤسسة وأهدافها، باعتبارها مؤسسة ومنظمة غير حكومية، تهدف إلى الإسهام في الحد من سرطان الثدي وتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان لغير القادرات والفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على أن تكون رائدة إقليميًا في هذا المجال من خلال زيادة الوعي بالمرض والاهتمام بصحة المرأة وتقديم برامج علاجية مبتكرة باستخدام أحدث التقنيات في إطار من الشراكة المجتمعية والعمل التطوعي بما يضمن الاستدامة المالية والتشغيلية للخدمات المقدمة.

كما تفقد المحافظ أقسام المستشفى المختلفة واستمع إلى شرح تفصيلي حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة والتي تستهدف المساهمة في الحد من سرطان الثدي ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر والاهتمام بصحة المرأة إلى جانب تقديم برامج علاجية متقدمة باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

وتابع المحافظ خدمات «الدعم النفسي» التي تقدمها المؤسسة لمحاربات السرطان والتي تشمل جلسات للدعم النفسي مع متخصصين إلى جانب تنظيم عدد من الأنشطة وورش العمل المتنوعة، من بينها الحفلات والرحلات والورش الفنية.

وفي ختام الزيارة التقط المحافظ صورة تذكارية مع فريق العمل بالمستشفى ووجه لهم الشكر على ما يبذلونه من جهود مخلصة، متمنيًا لهم دوام النجاح والتميز في أداء رسالتهم.

محافظ الجيزة مستشفى «بهية» مستشفى «بهية» للكشف المبكر عن سرطان الثدي مدينة الشيخ زايد

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