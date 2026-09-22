مدبولي يشارك في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام للشق رفيع المستوى من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام للشق رفيع المستوى من أعمال الدورة العادية الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة بمدينة نيويورك، وذلك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويُعد الشق رفيع المستوى من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أكبر تجمع سنوي لقادة الدول والحكومات ووزراء الخارجية وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة، كما يمثل نافذة رئيسية لعرض المواقف الوطنية تجاه مختلف القضايا الدولية والإقليمية، إلى جانب عقد اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف.

وتوفر مشاركة مصر في هذه الاجتماعات إطارًا لطرح رؤيتها بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية، والتأكيد على ثوابت السياسة الخارجية المصرية، فضلًا عن إبراز الدور المصري في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل متعدد الأطراف.

ويترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفد مصر في اجتماعات الدورة العادية الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويضم الوفد المصري أيضًا الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.