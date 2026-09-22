مصرع طفلة غرقا في ترعة الوقف الجديدة بقنا

لقيت طفلة مصرعها غرقا داخل ترعة بنطاق مدينة الوقف الجديدة التابعة لمركز الوقف شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع طفلة غرقاً فى مياه ترعة بنطاق منطقة الوقف الجديدة بمركز الوقف.

بالمعاينة الأولية، تبين مصرع حنين محمود أبو بكر11 عاما غرقا داخل ترعة بالوقف الجديدة.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.