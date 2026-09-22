أمين البحوث الإسلامية يواصل متابعة أعمال المرحلة الثانية لاختبارات إيفاد رمضان

واصل د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الثلاثاء، متابعة أعمال المرحلة الثانية لاختبارات مسابقة إيفاد شهر رمضان المبارك للعام 1448هـ.

أمين البحوث الإسلامية يواصل متابعة أعمال المرحلة الثانية لاختبارات إيفاد

وخلال جولته، تابع الدكتور محمد الجندي جانبًا من أعمال اللجان في يومها الثاني، مؤكِّدًا أهميَّة ارتباط الاختبارات بطبيعة المهمَّة التي سيضطلع بها المبعوث خلال شهر رمضان، وما تتطلَّبه من إعدادٍ علميٍّ ودعويٍّ يؤهِّله للتعامل مع مختلِف القضايا والموضوعات التي يواجهها في المجتمعات التي يُوفَد إليها.

وأشار الدكتور الجندي إلى أنَّ المبعوث الأزهري يحمل رسالة علميَّة ودعويَّة تمتدُّ إلى ما هو أبعد من إقامة الدروس واللقاءات الدينيَّة؛ إذْ يُسهم من خلال حضوره وتعامله مع أفراد الجاليات المسلمة في التعريف بالمنهج الأزهري، وتقديم الفهم المتوازن للقضايا الدينيَّة، بما يتناسب مع طبيعة كل مجتمع واحتياجاته.

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ بعثات رمضان تمثِّل أحد مسارات التواصل التي يحرص الأزهر الشريف من خلالها على الوصول برسالته إلى المسلمين في مختلِف أنحاء العالم، لا سيَّما في هذا الشهر الكريم الذي تتَّسع فيه دوائر التواصل الدِّيني، وتتنوَّع فيه احتياجات المجتمعات المسلمة مِنَ البرامج والأنشطة الدعويَّة.

ومِنَ المقرَّر أن تتواصل أعمال المرحلة الثانية من اختبارات إيفاد شهر رمضان المبارك حتى يوم الخميس المقبل، وَفقًا للجدول الزَّمني المُحدَّد لها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المُقرَّرة لاختيار المبعوثين المشاركين في بعثات الأزهر الشريف خلال الشهر الكريم.