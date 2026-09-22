ماكرون: فرنسا تُسمع صوت السلام والسيادة والتعاون في عالم يسوده الفوضى

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا تُسمع صوتها في عالم يسوده الفوضى، وهو صوت السلام والسيادة والتعاون.

وقال الرئيس ماكرون، عبر حسابه على منصة “إكس” اليوم الثلاثاء قبيل إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "إن الأزمات العالمية لا تتوقف عند حدودنا، فهي تؤثر على مواطنينا، وتهدد أمننا وقدرتنا الشرائية ومستقبلنا".

وأضاف ماكرون "لدى وصولي إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقيت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

وشدد الرئيس الفرنسي على أن “الدفاع عن مصالحنا، وفرض احترام القانون الدولي، وبناء تحالفات قادرة على تحقيق نتائج، أمر لا بد منه”.

ونشر الرئيس الفرنسي، عبر حسابه على منصة “إكس”، لقطات من أنشطته في نيويورك، ومباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.