موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2026.. هل يتم تبكيرها؟

مع أواخر شهر سبتبمر، يترقب أصحاب المعاشات والمستفيدين موعد صرف معاشات أكتوبر2026، مع اقتراب الشهر الجديد، خاصة مع بدء العام الدراسي، يث اعتاد أصحاب المعاشات على صرف المعاش في موعد محدد كل شهر للمستحقين، وبذلك تفصلنا أيام قليلة عن صرف معاشات أكتوبر2026 .

هل يتم تبكير موعد صرف معاشات أكتوبر 2026؟



لا يوجد تبكير رسمي لموعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2026، ومن المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الصرف في موعده الدوري.

موعد صرف معاشات أكتوبر2026

من المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر أكتوبر 2026 لـ المواطنين من كافة الأماكن المتاحة، اعتباراً من يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر أكتوبر 2025.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر أكتوبر 2026

ويتمكن المواطنون من الاستعلام عن معاشات شهر أكتوبر 2026 عن طريق موقع التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط هنــــــــــــــــا.

هيئة التأمينات الإجتماعية تعلن صرف معاشات أكتوبر

وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر أكتوبر 2026 اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر 2026، وفق الموعد المحدد لصرف المستحقات الشهرية، مع استمرار إتاحة المعاشات عبر وسائل الصرف المختلفة أمام أصحاب المعاشات والمستحقين.

وبذلك يستطيع المستحقون الحصول على معاشات أكتوبر 2026 من خلال وسيلة الصرف المرتبطة بملف كل مستفيد، وفق القنوات المتاحة للصرف.

طرق صرف معاشات أكتوبر2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل أمام أصحاب المعاشات والمستحقين للحصول على مستحقاتهم، بما يتيح للمستفيد اختيار وسيلة الصرف المرتبطة بملفه.

وتشمل أماكن ووسائل صرف معاشات أكتوبر 2026 الآتية:

ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك.

مكاتب ومنافذ البريد المصري.

فروع البنوك المتاحة للصرف.

المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

منافذ الصرف المتاحة من خلال الخدمات الإلكترونية، وفق الوسيلة المرتبطة بملف صاحب المعاش.

وتأتي هذه القنوات ضمن منظومة تستهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات والمستحقين على مستحقاتهم، مع إتاحة أكثر من وسيلة للصرف بدلًا من الاعتماد على منفذ واحد.

زيادة المعاشات2026

تبلغ نسبة الزيادة السنوية الجديدة 15%، وبدأ تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2026، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وتبلغ التكلفة السنوية للزيادة نحو 70 مليار جنيه، فيما يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات، وهي الأرقام المعلنة بشأن الزيادة التي يستمر صرفها ضمن معاشات أكتوبر 2026.