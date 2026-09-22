شائعات وفيديو لهدم الدولة.. تفاصيل استهداف الداخلية عبر صفحات الإخوان

أكد الكاتب الصحفي فتحي سليمان، أن التنظيم الإخواني الإرهابي يستهدف التشكيك في اجراءات وزارة الداخلية، مضيفا أن يعمل على نشر الشائعات والنيل من وزارة الداخلية.

وأضاف الكاتب الصحفي فتحي سليمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الصفحات الإخوانية الإرهابية استغلت فيديو كاذب لاستهداف وزارة الداخلية، متابعا أن المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة في منزله وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابع الكاتب الصحفي فتحي سليمان، أن زوجه المتهم نشرت فيديو كاذب للتشكيك في إجراءات القبض على زوجها تاجر المخدرات، مشيرا إلى أن النيابة العامة تقوم بالتحقيق مع زوجة المتهم تاجر المخدرات وبصدد اصدار قرار بشأنها.