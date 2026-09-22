أحمد موسى: لجان الإخوان المشبوهة استغلت فيديو كاذب ضد الداخلية لهدم الدولة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن لا توجد أي حصانة أمام حالات التلبس في الجرائم، ولا يتطلب إذان من النيابة العامة.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن "اللجان الإلكترونية الإخوانية المشبوهة تستهدف وزارة الداخلية لهدم الدوله.. الإخوان بيتجاروا على المخدرات والهروين.. وحضرتك ماتمشيش وراء اللي بيتجاروا على المخدرات".

وأكمل أحمد موسى، أن اللجان الإلكترونية الإخوانية المشبوهة يدافعون على البلطجية وتجار المخدرات، لافتا إلى أن اللجان الإلكترونية الإخوانية المشبوهة استغلت فيديو كاذب ضد الداخلية لهدم الدولة.





