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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الدكتور سويلم يتابع موقف ترتيبات انعقاد أسبوع القاهرة التاسع للمياه أكتوبر المقبل

وزير الموارد المائية والري
وزير الموارد المائية والري
حنان توفيق

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع السادة أعضاء السكرتارية التنفيذية لأسبوع القاهرة للمياه، لمتابعة موقف استعدادات وترتيبات انعقاد "أسبوع القاهرة التاسع للمياه" خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦، تحت عنوان: "المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام"، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستعرض الدكتور سويلم موقف المشاركات الدولية في فعاليات الأسبوع، حيث تم حتى الآن تأكيد مشاركة (١١) وزيرًا ومبعوثة خاصة، وعدد (٤) نواب وزراء أو رؤساء وفود، فضلًا عن تأكيد مشاركة عدد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات البحثية والأكاديمية، فيما تتواصل المتابعة مع باقي الدول.

ويشهد الأسبوع مشاركة واسعة من المنظمات الدولية والإقليمية في تنظيم الجلسات الفنية والعلمية ورعاية المسابقات بإجمالي ١١٤ جلسة، من بينها منظمة الفاو، ومنظمة اليونسكو، والمعهد الدولي لإدارة المياه، والشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمجلس العالمي للمياه، وفي إطار توسّع الشراكات، انضم الاتحاد الأوروبي ومنظمة الفاو إلى الأسبوع كمنظِّمين مشاركين.

ويتضمن برنامج المؤتمر عددًا من الجلسات الهامة ورفيعة المستوى، من بينها جلسة تحضيرية أخيرة قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، وجلسة حول المياه الخضراء، وأخرى حول بناء القدرات في أفريقيا والمنطقة العربية تنظمهما اليونسكو، والندوة الدولية رفيعة المستوى السادسة حول أمن المياه بالتعاون مع وزارة الموارد المائية الصينية والمجلس العالمي للمياه، كما تنظم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية جلسات حول الشراكات المائية الثنائية في حوض النيل، ودعم استراتيجية مرفق المياه الأفريقي ٢٠٢٦–٢٠٣٠، ورؤية وسياسة المياه الأفريقية ٢٠٦٣، إلى جانب جلسة خاصة للمجلس العالمي للمياه في إطار التحضير للمنتدى العالمي للمياه الحادي عشر بالمملكة العربية السعودية.

وتُعقد بالتوازي مع الأسبوع فعاليات دولية وإقليمية عدة، يتقدمها "المؤتمر العربي السابع للمياه" خلال يومي ٢٦ و٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦، تحت عنوان: "المياه في المنطقة العربية: شراكات من أجل السلام والتنمية المستدامة"، إلى جانب استضافة اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه، بما يعزز الحوار العربي حول قضايا المياه والتنمية المستدامة، كما يُعقد "المعرض والمؤتمر الدولي للمياه ومياه الصرف الصحي والبنية التحتية والطاقة" خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦، بعد توقيع بروتوكول تعاون لدمجه ضمن فعاليات الأسبوع، ويمتد التعاون كذلك إلى معرض "أكوا إنرجي"، ومعرض "صحارى الدولي للزراعة"، حيث تُعقد جلسات للأسبوع ضمن فعاليات المعرض خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦.

وفيما يخص المؤتمر العلمي، استقبلت اللجنة العلمية ١٢٢ ملخصًا بحثيًا، قُبل منها ١٠٤ ملخصات عقب استكمال مرحلة التقييم الأولية، وتأهّل إلى المرحلة الثانية ٤٠ مشاركة بملخصات موسّعة و٢٦ بأوراق بحثية كاملة، وجارٍ استكمال تقييمها. وفي إطار الارتقاء بالمخرجات العلمية للأسبوع، تم التعاون مع مجلة السياسة المائية الدولية (World Water Policy – WWP، ISSN: 2639-541X)، حيث ستتاح لأفضل الأوراق البحثية الكاملة عالية الجودة المقدمة إلى أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢٦ فرصة حصرية للنشر في المجلة دون أي رسوم.

وتشهد مسابقات الأسبوع، الموجهة لدعم الشباب والباحثين والمبتكرين، إقبالًا متناميًا؛ حيث يجرى تقييم الأعمال المقدمة للمشاركة في مسابقات "حملة على القد"، "أطروحة الثلاث دقائق"، "شباب المبتكرين في مجال المياه"، "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه"، "أفضل مشروعات التخرج".

وعلى صعيد المعرض المصاحب، استُكملت الترتيبات التنظيمية والتنفيذية، حيث تم حجز ١٦ جناحًا من كبرى الشركات والمؤسسات المصرية والدولية العاملة في قطاع المياه والبنية التحتية والطاقة.

وفي إطار تيسير المشاركة، جرى تطوير المنصة الرقمية لتسجيل المنظمات والأفراد بما يستوعب تطبيقات اللجنة العلمية والمسابقات ويتيح إضافات مستقبلية، مع تحسين سهولة الاستخدام ومراعاة متطلبات الأمن السيبراني، وإضافة خاصية تسجيل المشاركين في المؤتمر العربي السابع للمياه. ويجري كذلك تطوير تطبيق الهاتف المحمول وربطه بالمنصة الجديدة، إلى جانب تطبيق لمتابعة حضور الجلسات، بما يضمن تكامل البيانات وتحسين تجربة المشاركين، بعد الانتهاء من تصميم واجهات التطبيق وفق الهوية البصرية المعتمدة.

المؤتمر العربي السابع للمياه المنظمات الدولية والإقليمية المشاركات الدولية في فعاليات الأسبوع

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