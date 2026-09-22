شاهد.. سيارة فورد إيكوسبورت بـ6 عجلات

طرحت سيارة «فورد إيكوسبورت» معدلة ذات 6 عجلات للبيع عبر منصة المزادات الإلكترونية «Bring a Trailer»، لتشكل واحدة من أكثر مشاريع التعديل إثارة للجدل في قطاع السيارات.

وتجمع هذه المركبة بين استهلاك مرتفع للغاية للوقود بلغ 5.6 ميل لكل غالون وفق شاشة البيانات الداخلية، ومساحة خلفية ضيقة للركاب لم تتوسع رغم زيادة الطول الإجمالي للهيكل، مما جعلها محط اهتمام المتابعين وعشاق التعديلات الغريبة.

تفاصيل التعديل الهيكلي وغرض التصميم التجاري

خضعت السيارة لتعديل بنيوي شامل عبر إضافة هيكل فرعي خلفي ومحور ثالث، مع تمديد اللوحات المعدنية الجانبية وإغلاق النوافذ الخلفية، مما جعل الهيكل الخارجي يتخذ شكل لوحة إعلانات متحركة.

ورغم التمديد الواضح في المساحة المخصصة للتحميل الخلفي والحرص على دمج المصدات وسقف المركبة والجناح الرياضي العلوي بدقة، إلا أن المقاعد الخلفية المخصصة للركاب ظلت بنفس المساحة الضيقة دون أي توسعة.

وقدم العارض مجموعة من الصور التي أظهرت التفاصيل الهيكلية، بينما ارتفعت المزايدات لتتجاوز 6000 دولار أمريكي.

منظومة الحركة واستهلاك الوقود المرتفع

تعتمد السيارة على محرك فورد القياسي سعة 2.0 لتر المكون من 4 أسطوانات بتنفس طبيعي، والذي يولد قوة 166 حصانًا وعزم دوران يبلغ 202 نيوتن/متر.

وتنتقل القوة عبر نظام الدفع الكلي المعتمد من المصنع إلى المحورين الأمامي والأوسط فقط، بينما يعمل المحور الخلفي الثالث كمحور مجرور دون اتصال ميكانيكي بمنظومة الدفع.

وتتسبب هذه العجلات الإضافية والوزن الزائد في زيادة المقاومة الميكانيكية، وهو ما ظهر جليًّا على شاشة القياس الداخلية التي سجلت استهلاكًا قدره 5.6 ميل لكل غالون بعد تشغيل استمر لمدة 1 ساعة و27 دقيقة.