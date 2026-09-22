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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس التركي: الوضع في الأراضي الفلسطينية منتهى الخطورة

اردوغان
اردوغان
القسم الخارجي

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن استمرار الصراع وما يترتب عليه من تداعيات إنسانية وسياسية يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا، وذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشدد أردوغان على أن القضية الفلسطينية لا يمكن فصلها عن الاستقرار الإقليمي والدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى مواصلة الجهود الرامية إلى وقف الحرب في قطاع غزة وإنهاء معاناة المدنيين، إلى جانب العمل على إيجاد تسوية سياسية دائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتأتي تصريحات الرئيس التركي في ظل استمرار التركيز الدولي على تطورات قطاع غزة والضفة الغربية، خلال اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط تحركات دبلوماسية تستهدف تثبيت التهدئة ودفع مسار التسوية السياسية.

وأكد أردوغان، في مواقفه المتعلقة بالقضية الفلسطينية، دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار حل الدولتين أساسًا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام في المنطقة. وكانت تركيا قد جددت خلال اجتماعات الأمم المتحدة السابقة دعمها لهذا المسار، داعية إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

كما دعا الرئيس التركي إلى احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، محذرًا من أن استمرار التوتر في الأراضي الفلسطينية من شأنه تعميق حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وتشارك تركيا إلى جانب مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات وإندونيسيا في مواقف دبلوماسية مشتركة بشأن القضية الفلسطينية، كان آخرها التأكيد على رفض خطط الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والدعوة إلى تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بإنهاء الصراع في غزة وتحقيق حل الدولتين. 

وتعكس تصريحات أردوغان استمرار الحضور القوي للملف الفلسطيني في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل مساعٍ دولية للحد من تداعيات الحرب وتهيئة الظروف أمام مسار سياسي يفضي إلى تسوية شاملة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أردوغان الأراضي الفلسطينية نيويورك الجمعية العامة

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