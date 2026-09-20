سكن لكل المصريين 9 .. شروط حجز 15 ألف شقة

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إجراءات حجز 15 ألف شقة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9»، بنظام الإيجار التمليكي، وذلك في إطار توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع إتاحة التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية وفق المواعيد والضوابط المحددة للطرح.

وبدأت إجراءات التقديم للمواطنين من ذوي الهمم اعتبارًا من 20 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر، بينما يبدأ التقديم لباقي المواطنين، بما فيهم ذوو الهمم، اعتبارًا من 28 سبتمبر وحتى يوم 28 أكتوبر، مع إتاحة إجراءات الحجز من خلال منصة مصر الرقمية، وفق ما ورد في تفاصيل الطرح المنشورة اليوم.

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ما موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 9؟

حددت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي موعد بدء إجراءات حجز 15 ألف شقة ضمن طرح «سكن لكل المصريين 9»، حيث بدأ التقديم يوم 20 سبتمبر ويستمر حتى 27 سبتمبر بالنسبة لذوي الهمم، ثم يبدأ التقديم لباقي المواطنين، بما فيهم ذوو الهمم، اعتبارًا من 28 سبتمبر وحتى يوم 28 أكتوبر.

ويأتي تحديد مواعيد التقديم على مراحل بهدف تنظيم إجراءات الحجز وإتاحة الفرصة للفئات المستهدفة لاستكمال خطوات التسجيل وتجهيز المستندات المطلوبة قبل الانتهاء من المواعيد المحددة للطرح.

أين يمكن حجز شقق سكن لكل المصريين 9؟

يتم التقديم على الوحدات المطروحة ضمن «سكن لكل المصريين 9» من خلال منصة مصر الرقمية، حيث يحتاج المواطن الراغب في الحجز إلى الدخول إلى المنصة الإلكترونية وإنشاء حساب شخصي، ثم استكمال البيانات المطلوبة وتحميل المستندات المحددة وفق إجراءات الطرح.

وتوفر المنصة الإلكترونية وسيلة لاستكمال إجراءات التقديم دون الحاجة إلى الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية، مع ضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة قبل إتمام الطلب، ومراجعة المستندات المطلوبة وفق كراسة الشروط.

ما مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2026؟

تتضمن الطروحات وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات متنوعة، من بينها وحدات تبدأ مساحاتها من 75 مترًا وتصل إلى 90 مترًا، بما يتيح للمواطنين المتقدمين الاختيار وفق الوحدات المتاحة والشروط الخاصة بكل طرح.

وتأتي إتاحة وحدات بمساحات مختلفة ضمن الطرح السكني بهدف توفير خيارات تتناسب مع احتياجات المواطنين المستهدفين، مع تطبيق أنظمة للسداد والتمويل العقاري وفق القواعد والشروط المحددة لكل طرح.

من الفئات المستحقة لحجز شقق سكن لكل المصريين 9؟

اشترطت الضوابط أن يكون صاحب الطلب من فئة منخفضي الدخل، بحيث لا يتجاوز صافي دخله الشهري من جميع المصادر الحد الأقصى المقرر للأسرة والبالغ 16 ألف جنيه شهريًا.

وفي المقابل، تفاوت الحد الأدنى المطلوب للقبول وفقًا للموقع الجغرافي للوحدة، إذ حُدد الحد الأدنى للدخل في المحافظات بمبلغ 5000 جنيه، بينما ارتفع ليصل إلى 8000 جنيه كحد أدنى للمتقدمين لحجز وحدات المدن الجديدة.

وتعد حدود الدخل من البيانات الأساسية التي ينبغي على المتقدم مراجعتها قبل بدء إجراءات الحجز، إلى جانب باقي الشروط والضوابط الواردة في كراسة الشروط الخاصة بالطرح.

ما قيمة مقدم جدية حجز شقق الإسكان 2026؟

تختلف قيمة مقدم جدية الحجز بحسب نوع الوحدة وموقعها ونظام الطرح، ولذلك يجب الرجوع إلى كراسة الشروط الرسمية لمعرفة القيمة المحددة لكل فئة قبل إجراء عملية السداد.

ويتعين على المتقدم التأكد من قيمة المبلغ المطلوب سداده وفق الوحدة التي يرغب في حجزها، وعدم الاعتماد على أرقام غير واردة في المستندات الرسمية الخاصة بالطرح، وذلك لضمان استكمال إجراءات الحجز بصورة صحيحة.

ما خطوات التقديم على شقق الإسكان 2026؟

تبدأ إجراءات الحجز بإنشاء حساب على المنصة الإلكترونية المخصصة للتقديم، ثم تسجيل البيانات الشخصية والاجتماعية المطلوبة، ورفع المستندات التي تثبت موقف المتقدم، ومن بينها بطاقة الرقم القومي، وشهادة الدخل، وإيصال مرافق حديث، وذلك وفق المستندات المحددة في كراسة الشروط.

وبعد استكمال البيانات ورفع المستندات، يلتزم المتقدم بسداد مقدم جدية الحجز بالطريقة التي تحددها الجهة المسؤولة عن الطرح، مع الاحتفاظ بإيصال السداد لاستكمال باقي إجراءات الحجز.

وتكتسب مراجعة البيانات أهمية أساسية خلال عملية التسجيل، إذ ينبغي للمتقدم التأكد من إدخال المعلومات المطلوبة بصورة صحيحة، إلى جانب التأكد من رفع المستندات المحددة واستيفاء الإجراءات المرتبطة بالحجز قبل انتهاء المواعيد المقررة.

ما رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026؟

يمكن للراغبين في حجز وحدات الإسكان الاجتماعي متابعة إجراءات التقديم من خلال المنصات الإلكترونية الرسمية التي تحددها وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومن بينها بوابة مصر الرقمية.

ويحتاج المتقدم إلى إنشاء حساب شخصي على المنصة، ثم إدخال البيانات المطلوبة في استمارة الحجز ورفع المستندات المحددة، مع ضرورة مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل إتمام الطلب.

وتتجه عمليات البحث الحالية إلى معرفة رابط التقديم وكراسة الشروط ومواعيد الحجز، بالتزامن مع بدء إجراءات حجز 15 ألف شقة ضمن الطرح الحالي، لذلك ينبغي للراغبين في التقديم متابعة المنصة الإلكترونية المخصصة للحجز والالتزام بالمواعيد المحددة لكل فئة.

ما أهم شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026؟

تشمل الضوابط الأساسية أن يكون صاحب الطلب من فئة منخفضي الدخل، وألا يتجاوز صافي دخله الشهري من جميع المصادر الحد الأقصى المقرر للأسرة والبالغ 16 ألف جنيه شهريًا، مع اختلاف الحد الأدنى للدخل بحسب موقع الوحدة، إذ يبلغ 5000 جنيه في المحافظات، ويصل إلى 8000 جنيه كحد أدنى للمتقدمين لحجز وحدات المدن الجديدة.

كما يجب الالتزام بالمستندات المطلوبة وإجراءات التسجيل وسداد مقدم جدية الحجز بالطريقة المحددة، مع الاحتفاظ بإيصال السداد لاستكمال باقي خطوات الحجز.

وبذلك تتركز أهم المعلومات التي يبحث عنها الراغبون في التقديم حاليًا حول موعد حجز شقق «سكن لكل المصريين 9»، وعدد الوحدات المطروحة، ومساحات الشقق، وحدود الدخل، وقيمة مقدم جدية الحجز، ورابط التقديم، وخطوات التسجيل عبر منصة مصر الرقمية.