انتبه.. علامات تؤكد اقتراب الإصابة بالسكر

توصل العلماء إلى ما يسمي بمرحلة ما قبل السكري حيث تحدث مجموعة من التغيرات التي تكشف اقتراب الإصابة بالمرض المزمن مما يساعد بشكل كبير على منع الإصابة في حال التزام المصاب بالعلاج والنظام الغذائي.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أعراض مرحلة ما قبل السكري.

تظهر مجموعة من العلامات المحتملة لمرحلة ما قبل السكري تساعد في تجنب الإصابة بالمرض إذا تم علاج السبب بسرعة، أبرزها.

اسمرار الجلد في منطقة الإبط أو على مؤخرة وجانبي الرقبة

ظهور الزوائد الجلدية في الرقبة

كبر حجم البطن “الكرش”

عطش شديد

الشعور بجوع شديد، على الرغم من تناولك الطعام بانتظام.

تعب بدون سبب