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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات المسلحة اليمنية: إحباط محاولة تسلل حوثية في جنوب مأرب

الجيش اليمني
الجيش اليمني
القسم الخارجي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية إحباط محاولة تسلل نفذتها عناصر تابعة لجماعة الحوثيين في قطاع الفليحة جنوب محافظة مأرب، في أحدث تطور ميداني تشهده جبهات القتال في المحافظة.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية أن قواتها تعاملت مع محاولة التسلل، وتمكنت من إفشالها قبل تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن العناصر الحوثية حاولت التقدم باتجاه مواقع تابعة للقوات الحكومية في قطاع الفليحة.

وتشهد محافظة مأرب، الواقعة شمال شرقي العاصمة صنعاء، حالة من التوتر الميداني بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، مع استمرار المناوشات ومحاولات التسلل في عدد من القطاعات، رغم انخفاض حدة المواجهات مقارنة بالمراحل السابقة من الصراع اليمني.

وتكتسب جبهات مأرب أهمية عسكرية واستراتيجية، باعتبار المحافظة من أبرز مناطق إنتاج الطاقة في اليمن، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يجعلها محورًا رئيسيًا في الصراع المستمر بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والحوثيين.

وتأتي محاولة التسلل الأخيرة في وقت لا تزال فيه الجهود الإقليمية والدولية مستمرة لدفع الأطراف اليمنية نحو تسوية سياسية شاملة، وإنهاء سنوات من الصراع الذي تسبب في أزمة إنسانية واسعة وأدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل مؤكدة بشأن حجم الخسائر البشرية أو المادية الناتجة عن محاولة التسلل، كما لم يصدر، حتى إعداد التقرير، تعليق مستقل من جماعة الحوثيين بشأن الواقعة.

ويواصل الطرفان تبادل الاتهامات بشأن خروقات ميدانية في عدد من الجبهات، فيما تبقى مأرب واحدة من أبرز نقاط التوتر العسكري في اليمن، في ظل استمرار المساعي الرامية إلى تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف أمام استئناف مسار سياسي ينهي النزاع.

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