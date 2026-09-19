قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرح أول سيارة BMW M3 هجينة في تاريخها
قائد «يونيفيل»: صعوبة محتملة في تسليم مواقع للجيش اللبناني داخل مناطق السيطرة الإسرائيلية
وزير الطيران: تهنئة الرئيس السيسي تضاعف مسؤوليتنا.. والإنجاز يترجم رؤية الدولة تجاه الناقل الوطني
أليجري: نريد الفوز والتخلص من الإصابات والفوز على فيورنتينا
محمد أبو العينين ينعى والدة محمد سعفان وزير القوى العاملة الأسبق
فتحي سند ينتقد توتنهام بعد الخسارة أمام أستون فيلا
إياد الموسمي: معارك شرسة في الساحل الغربي باليمن للسيطرة على جبال باب المندب
الناتو يختتم مناورات "درع القطب الشمالي" في جرينلاند بمشاركة 11 دولة
الإندبندنت: 340 حادثة لطائرات مسيّرة قرب مواقع عسكرية بريطانية خلال 12 شهرًا
هانتر بايدن: إسرائيل سمحت عمدًا بوقوع هجوم 7 أكتوبر لتنفيذ مخططاتها في غزة
الدولار واليورو.. سعر العملات الأجنبية الآن
بوليتيكو: برلين تكبح أسعار الوقود بالضرائب والضغط على شركات النفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس لاتفيا: أوروبا وحلف الناتو غير مستعدين بشكل كافٍ لمواجهة هجوم صاروخي روسي

رئيس لاتفيا
رئيس لاتفيا
أ ش أ

حذر الرئيس اللاتفي إدجارز رينكيفيتش من عدم مواكبة أوروبا للتطور السريع في أساليب الحرب التي تعتمد على الطائرات المسيرة والمنظومات الجوية، مشيرا إلى أن معظم دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" قد لا تكون قادرة حاليا على صد هجوم صاروخي روسي إذا توسع نطاق الصراع.

وقال رينكيفيتش - في مقابلة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية - إن حرب الطائرات المسيرة في أوكرانيا تتطور "بسرعة البرق"، محذرا من أن الجهود والاستعدادات الحالية للحرب الجوية قد تصبح قديمة بحلول منتصف العام المقبل.

وأضاف: "ما نراه هو أن الدفاع الجوي، والدفاع ضد الطائرات المسيرة، والدفاع ضد الصواريخ الباليستية، تواجه مشكلات خطيرة.. ولنتحدث بصراحة، أوكرانيا تواجهها، وأوروبا بأكملها والناتو يواجهانها أيضا".

وأشار الرئيس اللاتفي إلى أن شن روسيا هجوما جويا مفاجئا باستخدام عدة صواريخ سيشكل، من وجهة نظره، تحديا خطيرا يصعب على العديد من الدول التعامل معه في الوقت الراهن، في وقت تواجه فيه أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون تأخيرات في تسليم صواريخ حيوية لمنظومات "باتريوت" وغيرها من قدرات الدفاع الجوي.

وأوضح أن الولايات المتحدة تدرس نقل إنتاج منظومات "باتريوت" إلى أوكرانيا ودول أوروبية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن حتى الآن، مشيرا إلى أن الأمر يعتمد على الحكومة الأمريكية والشركة المصنعة، وأن المفاوضات لا تزال جارية، مع وجود بعض الصعوبات الفنية المرتبطة بالتراخيص.

وقال رينكيفيتش إن أعمال التخريب والهجمات الإلكترونية والحوادث الأخيرة التي شملت طائرات مسيرة وصواريخ تشير إلى أن روسيا تختبر قدرة أوروبا على مواصلة دعم أوكرانيا، موضحا أنه لا يرى أن غزوا عسكريا تقليديا مرجحا، لكنه شدد على ضرورة أن تظل أوروبا في حالة يقظة شديدة إزاء السيناريوهات المحتملة الأخرى.

وأضاف أن روسيا قد تكثف، خلال الأشهر المقبلة التي تلي الانتخابات المحلية، عمليات التعبئة، ثم تستغل فصل الشتاء للضغط على الجبهة الأوكرانية واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لثني الدول الداعمة لأوكرانيا عن مواصلة تقديم المساعدات، وفق رأيه.

الرئيس اللاتفي أوروبا تطور السريع أساليب الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة سريعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

محمد صلاح

فرج عامر عن تصريحات مدرب طرابزون : صلاح هو اللي عمل في نفسه كده

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

أسعار الطماطم

تراجع مفاجئ فى أسعار الطماطم الآن بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

صن داونز واهلي جدة

موعد مباراة الأهلي السعودي وصن داونز والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

لبنان

وفد صندوق النقد الدولي يختتم زيارته إلى لبنان

سفارة مصر بتونس

سفير مصر بتونس يعقد لقاءً مع عدد من أعضاء الجالية المصرية

اتصال هاتفي

باكستان وماليزيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بينهما

بالصور

احذر شرب الشاي بعد الأكل مباشرة.. قد يؤثر على امتصاص الحديد

لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟

إيمان العاصي تتألق بإطلالة سوداء لافتة في حفل دير جيست.. صور

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بعد إعلان انفصالها.. دعاء صلاح تعلن مفاجأة عودتها في الشتاء بجلسة تصوير جديدة

دعاء صلاح
دعاء صلاح
دعاء صلاح

وصفة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة
طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة
طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

فيديو

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز عن إيرادات «خلي بالك من نفسك»: كل الأرقام اللي بتنزل دي مش الحقيقية |خاص

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد