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أعشق مصر.. سلاف فواخرجي تكشف لـ«صدى البلد» كواليس نجاح «أرض الملائكة».. وتتحدث عن فلسطين وغزة وعودة أصالة | فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أعشق مصر.. سلاف فواخرجي تكشف لـ«صدى البلد» كواليس نجاح «أرض الملائكة».. وتتحدث عن فلسطين وغزة وعودة أصالة | فيديو

النجمة سلاف فواخرجي
النجمة سلاف فواخرجي
أوركيد سامي

كشفت النجمة السورية سلاف فواخرجي، خلال لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققه فيلم «أرض الملائكة»، ومشاركته في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية، إلى جانب حصوله على العديد من الجوائز، مؤكدة أن العمل يمثل تجربة إنسانية وفنية تعتز بها كثيرًا.

وتحدثت سلاف فواخرجي خلال اللقاء عن الرسالة التي يحملها الفيلم، خاصة أنه يتناول القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة، مشيرة إلى أن جميع صناع العمل حرصوا على تقديم الفيلم بروح صادقة وبكل حب، وكان هدفهم الأساسي التعبير عن المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.

سلاف فواخرجي: سعيدة جدًا بنجاح «أرض الملائكة»

وأعربت سلاف فواخرجي عن فخرها بالنجاح الذي حققه فيلم «أرض الملائكة»، خاصة مع مشاركته في العديد من المهرجانات الدولية وحصوله على جوائز مختلفة، ومن بينها الجوائز التي نالها خلال مشاركته في مهرجان قازان  السينمائي في روسيا.

وأكدت أن وصول الفيلم إلى المهرجانات الدولية واحتفاء الجمهور والنقاد به يمثل حالة خاصة بالنسبة لها ولجميع المشاركين في العمل، لافتة إلى أن قيمة الفيلم لا تتوقف فقط عند الجانب الفني، وإنما تمتد إلى الرسالة الإنسانية التي يحملها.

وأوضحت سلاف أن فريق الفيلم كان مؤمنًا منذ البداية بأهمية الموضوع الذي يتناوله، وأنهم لم يقدموا العمل باعتباره مجرد فيلم سينمائي، وإنما باعتباره رسالة إنسانية تحاول أن تنقل جزءًا من الألم والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون، خاصة في غزة.

«عمل إنساني».. سلاف فواخرجي تتحدث عن فلسطين وغزة

وعن ارتباطها بالفيلم، قالت سلاف فواخرجي إنها تشعر بالفخر تجاه هذا العمل الإنساني، الذي يتحدث عن فلسطين وغزة، مؤكدة أن صناع الفيلم وضعوا مشاعرهم وحبهم في كل تفاصيله.

وأشارت إلى أن الهدف الأساسي كان التعبير عن معاناة فلسطين ومعاناة أهل غزة، وأن السينما بالنسبة لها يمكن أن تكون وسيلة للتعبير عن القضايا الإنسانية وإيصال أصوات الناس ومشاعرهم إلى جمهور أوسع.

وأضافت أن الجوائز التي حصل عليها الفيلم والمشاركة في المهرجانات الدولية أسعدتها بشكل كبير، خاصة أن هذه المشاركات أتاحت للعمل الوصول إلى جمهور من بلدان وثقافات مختلفة، والتعريف بالقضية التي يتناولها من خلال لغة الفن والسينما.

وأكدت سلاف أن فريق العمل نفذ الفيلم بروح وحب، وهو الأمر الذي تعتبره من أهم أسباب ارتباطها بهذه التجربة، موضحة أن الأعمال التي تحمل قضية ورسالة إنسانية تظل لها مكانة مختلفة لدى الفنان.

سلاف فواخرجي عن التمثيل في مصر: أحب مصر جدًا

وخلال اللقاء، تحدثت سلاف فواخرجي أيضًا عن علاقتها بمصر، وإمكانية مشاركتها في أعمال فنية مصرية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت النجمة السورية أنها تحب مصر جدًا، مشيرة إلى أن علاقتها بمصر قديمة و لم  تبدأ مع دخولها عالم التمثيل، وإنما كانت تحب مصر منذ فترة طويلة، قبل أن تصبح ممثلة.

وقالت إن مصر تحمل مكانة خاصة لديها، مؤكدة محبتها الكبيرة للبلد ولجمهورها، وهو ما يجعل الحديث عن العمل والتمثيل في مصر مرتبطًا بالنسبة لها بمشاعر خاصة.

وتأتي تصريحات سلاف فواخرجي لتؤكد عمق العلاقة التي تجمعها بمصر، سواء على المستوى الفني أو الإنساني، خاصة في ظل مشاركتها خلال السنوات الماضية في عدد من التجارب الفنية العربية.

سلاف فواخرجي عن عودة أصالة للشام: سعيدة جدًا بالحفل ونجاحه

كما تطرقت سلاف فواخرجي خلال حديثها مع «صدى البلد» إلى عودة النجمة السورية أصالة إلى الشام وإحيائها حفلًا هناك، معربة عن سعادتها الكبيرة بنجاح الحفل وعودتها إلى بلدها.

وأكدت سلاف أنها سعيدة جدًا بالحفل الذي أحيته أصالة في الشام، وبالنجاح الذي حققته خلاله، مشيرة إلى محبتها الكبيرة للفنانة أصالة.

وقالت سلاف فواخرجي إنها تحب أصالة ، ولذلك كانت سعيدة بالحفل الذي قدمته في الشام وبالنجاح الذي حققته، معتبرة أن عودة الفنان إلى بلده ولقاء جمهوره تحمل دائمًا مشاعر خاصة.

وأعربت عن سعادتها بأن تشهد الساحة الفنية السورية مثل هذه الفعاليات، وأن يلتقي الفنانون بجمهورهم في بلدهم، مؤكدة محبتها لأصالة وفرحتها بما حققه الحفل من نجاح.

سلاف فواخرجي.. حضور فني ورسائل إنسانية

وتواصل سلاف فواخرجي حضورها في المشهد الفني العربي من خلال أعمال تجمع بين الجانب الفني والرسائل الإنسانية، فيما يمثل فيلم «أرض الملائكة» تجربة خاصة لها، نظرًا لما يحمله من مضمون مرتبط بالقضية الفلسطينية ومعاناة أهل غزة.

ومن خلال حديثها، أكدت سلاف أن نجاح الفيلم ومشاركته في المهرجانات وحصوله على الجوائز يمثل مصدر سعادة وفخر لها ولصناع العمل، خاصة أن التجربة انطلقت من رغبة حقيقية في التعبير عن قضية إنسانية من خلال الفن.

كما عكست تصريحاتها محبتها لمصر وارتباطها بها، إلى جانب سعادتها بعودة أصالة إلى الشام ونجاح حفلها، لتتحدث النجمة السورية خلال اللقاء عن عدد من الملفات الفنية والإنسانية التي تحظى باهتمام كبير لدى الجمهور العربي.

https://youtube.com/shorts/2IyGYbDozNk?si=hyLO7ZB4GYfCodui

سلاف فواخرجي اخبار الفن نجوم الفن

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