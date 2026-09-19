القبض على سائق تروسيكل لإتلافه سيارة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد مركبة "تروسيكل" لقيامه بالسير برعونة والإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها وقيامه بالهرب بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة التروسيكل الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة طامية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 3/ الجارى حال سيره بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة ولواذه بالفرار خشية مساءلته قانونياً على ضوء إنتهاء تراخيص المركبة.

تم التحفظ على المركبة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





