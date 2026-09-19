أول تعليق من مدرب أهلي جدة بعد الخسارة من صن داونز

أبدى مارينو بوسيتش مدرب الأهلي السعودي، حزنه عقب خسارة فريقه 2-1 أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، ليودع بالتالي كأس القارات للأندية.

وأكد بوسيتش أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة، مشيراً إلى أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص خلال شوطي اللقاء.

وقال المدرب في تصريحات لقناة "MBC Action" عقب المباراة: "حزين جداً على نتيجة المباراة، والجميع شاهد أننا أهدرنا العديد من الفرص في الشوطين. هذه هي كرة القدم، عندما لا تسجل، تستقبل الأهداف".

وأضاف أن هدف صنداونز الحاسم جاء من كرة عرضية، قبل أن يؤكد أن كل من تابع المواجهة يدرك أن الأهلي لم يكن يستحق الخسارة.

وتابع: "أعتقد أننا لعبنا اليوم مباراة جيدة في الشوط الثاني، أعتقد بشكل عام أنه كان هناك فريق واحد يجب أن يتقدم خلال الشوط الأول بفارق هدفين أو ثلاثة أهداف وهو نحن، أعتقد أن هذه المباراة كنّا فيها سيئين الحظ".

خسارة الأهلي

ويأتي خروج الأهلي من البطولة أمام بطل إفريقيا للموسم الثاني توالياً، بعد خسارته أمام بيراميدز المصري العام الماضي.

ويعاني الأهلي من بداية متواضعة للموسم، حيث خسر 3 مرات في أول 7 جولات في دوري روشن السعودي، ويحتل المركز السادس بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.