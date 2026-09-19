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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تطرح شروطا لإنهاء الحرب.. رضائي: ننتظر رد ترامب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

قال محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن طهران أبلغت الولايات المتحدة، عبر وساطة قطرية، بشروطها لإنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن إيران تنتظر رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح رضائي، في تصريحات لقناة «الجزيرة»، أن المطالب الإيرانية تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات، والإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري المفروض على إيران.

وتتطابق هذه المطالب مع شروط سبق أن تحدث عنها رضائي ومسؤولون إيرانيون بشأن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المسار التفاوضي مع واشنطن. 

وأضاف المسؤول الإيراني أن طهران تجري اتصالات مع قطر، التي نقلت، بحسب روايته، المطالب الإيرانية إلى الجانب الأمريكي، وهي في انتظار رد واشنطن بشأن إمكانية التوصل إلى ترتيبات تنهي المواجهة.

وفي تصعيد آخر، قال رضائي إن الإجراءات العسكرية التي اتخذتها الولايات المتحدة وإسرائيل قد تدفع إيران إلى إعادة النظر في موقفها من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن قرار الانسحاب من المعاهدة لم يُتخذ حتى الآن.

كما وجّه رضائي تحذيرًا إلى واشنطن، متوعدًا بأن إيران ستستهدف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة بصورة أشد؛ إذا تعرضت لهجوم جديد.

وتأتي هذه التصريحات؛ في ظل استمرار التوتر بين طهران وواشنطن، وتزايد الضغوط المرتبطة بالحرب والحصار البحري وأمن الملاحة في مضيق هرمز، بينما تسعى وساطات إقليمية إلى إعادة فتح قنوات التفاوض بين الجانبين. 

محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني طهران الولايات المتحدة إيران

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