قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: الاستثمار الحقيقي لا يقتصر على المشروعات والبنية الأساسية
أحمد موسى: ملف اللاجئين قنبلة موقوتة.. ولازم نقول للرأي العام هنتعامل معاه ازاي
الولايات المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية لمدة 90 يومًا في السودان
جيشنا موجود في آخر نقطة.. أحمد موسى: سيناء متسابتش زي ما الخونة بيقولوا والتنمية مستمرة
لازم ناخد بالنا.. أحمد موسى: مخطط إسقاط الدولة المصرية في 2011 مستمر حتى الآن
بدون زيادة.. الأزهر يعلن قيمة مصروفات المعاهد للعام الدراسي 2026-2027
2.6 مليار دولار إيرادات البتروكيماويات.. والصادرات تصل أكثر من 50 دولة
الأرصاد تكشف طقس الأحد| القاهرة 32 درجة.. وشبورة ورياح
محمد صلاح يفتتح التهديف مبكراً لـ طرابزون ضد جالاتا سراي في الدوري التركي
وزير الشباب لـ«صدى البلد»: الرياضة تفتح الطريق أمام ذوي الهمم لإثبات قدراتهم وتحقيق طموحاتهم
خبير أثري يكشف دمى متحركة في مصر القديمة تشبه حركة الروبوت
برلماني: كارت الخدمات الحكومية الموحد يعزز جهود الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

2.6 مليار دولار إيرادات البتروكيماويات.. والصادرات تصل أكثر من 50 دولة

البتروكيماويات
البتروكيماويات
رحمة سمير

قال الدكتور محمد زين، وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن قطاع البتروكيماويات حقق نتائج متميزة خلال العام المالي 2025-2026، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنتاج بلغ نحو 4.6 مليون طن، مقارنة بنحو 4.2 مليون طن خلال العام السابق.

وأوضح محمد زين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن إيرادات القطاع بلغت نحو 2.6 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، من بينها نحو 1.8 مليار دولار صادرات.

وأضاف أن صادرات البتروكيماويات المصرية وصلت إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، بينها إيطاليا والصين وتركيا وإسبانيا ومالطا والسعودية، مؤكدًا أن الأسواق الأوروبية تستحوذ على نسبة مهمة من الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن الوصول إلى الأسواق الأوروبية يتطلب الالتزام بمتطلبات فنية وبيئية مرتفعة، معتبرًا أن نجاح المنتجات المصرية في دخول هذه الأسواق يعكس قدرتها على الحفاظ على مستوى جودة متجانس ومستقر.

التوسع في أسواق جديدة

وأكد وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن خطط القطاع تستهدف التوسع في أسواق جديدة بأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، موضحًا أن الهدف لا يقتصر على زيادة صادرات البتروكيماويات فقط.

ولفت إلى أن المستهدف هو تحويل مصر إلى قاعدة صناعية للبتروكيماويات، من خلال تعظيم الاستفادة من البترول والغاز وتحويلهما إلى منتجات بتروكيماوية، ثم صناعات وسيطة وتحويلية وصولًا إلى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة.

وشدد على أهمية فتح أسواق ودول جديدة، بالتوازي مع زيادة القيمة المضافة للصناعة والاستفادة من موارد البترول والغاز في دعم الصناعات المختلفة.

https://web.facebook.com/share/v/19jF4viT8F/ 

الأسواق_الأوروبية القيمة_المضافة مصر الصادرات بتروكيمياويات القطاع_الصناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة سريعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

محمد صلاح

فرج عامر عن تصريحات مدرب طرابزون : صلاح هو اللي عمل في نفسه كده

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

أسعار الطماطم

تراجع مفاجئ فى أسعار الطماطم الآن بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

بعد 101 عام على إنشائها.. الأوقاف توضح سبب إزالة مئذنة مسجد صا الحجر

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يعزي وزير القوى العاملة الأسبق في والدته

مجمع البحوث الإسلامية

شُبُهات الحداثيين حول لغة القرآن.. ملتقى للبحوث الإسلامية في مدينة البعوث الاثنين المقبل

بالصور

أسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

درة زروق تحصد جائزة التميز والإبداع من «دير جيست» عن شخصية «ميادة الديناري» في «علي كلاي»

درة زروق
درة زروق
درة زروق

احذر شرب الشاي بعد الأكل مباشرة.. قد يؤثر على امتصاص الحديد

لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟

إيمان العاصي تتألق بإطلالة سوداء لافتة في حفل دير جيست.. صور

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز عن إيرادات «خلي بالك من نفسك»: كل الأرقام اللي بتنزل دي مش الحقيقية |خاص

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد