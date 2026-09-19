2.6 مليار دولار إيرادات البتروكيماويات.. والصادرات تصل أكثر من 50 دولة

قال الدكتور محمد زين، وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن قطاع البتروكيماويات حقق نتائج متميزة خلال العام المالي 2025-2026، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنتاج بلغ نحو 4.6 مليون طن، مقارنة بنحو 4.2 مليون طن خلال العام السابق.

وأوضح محمد زين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن إيرادات القطاع بلغت نحو 2.6 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، من بينها نحو 1.8 مليار دولار صادرات.

وأضاف أن صادرات البتروكيماويات المصرية وصلت إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، بينها إيطاليا والصين وتركيا وإسبانيا ومالطا والسعودية، مؤكدًا أن الأسواق الأوروبية تستحوذ على نسبة مهمة من الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن الوصول إلى الأسواق الأوروبية يتطلب الالتزام بمتطلبات فنية وبيئية مرتفعة، معتبرًا أن نجاح المنتجات المصرية في دخول هذه الأسواق يعكس قدرتها على الحفاظ على مستوى جودة متجانس ومستقر.

التوسع في أسواق جديدة

وأكد وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن خطط القطاع تستهدف التوسع في أسواق جديدة بأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، موضحًا أن الهدف لا يقتصر على زيادة صادرات البتروكيماويات فقط.

ولفت إلى أن المستهدف هو تحويل مصر إلى قاعدة صناعية للبتروكيماويات، من خلال تعظيم الاستفادة من البترول والغاز وتحويلهما إلى منتجات بتروكيماوية، ثم صناعات وسيطة وتحويلية وصولًا إلى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة.

وشدد على أهمية فتح أسواق ودول جديدة، بالتوازي مع زيادة القيمة المضافة للصناعة والاستفادة من موارد البترول والغاز في دعم الصناعات المختلفة.

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