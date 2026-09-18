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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

1.6 مليار دولار حجم القيمة المضافة من استخدام الغاز والبترول بصناعة البتروكيماويات خلال عام

وزير البترول خلال الجمعية العامة للشركة القابضة للبتروكيماويات:
وزير البترول خلال الجمعية العامة للشركة القابضة للبتروكيماويات:
أمل مجدى

أشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالنمو الملحوظ في إنتاج قطاع البتروكيماويات المصري ونجاحه في فتح أسواق عالمية جديدة للتصدير، مؤكدًا استمرار التنسيق والعمل التكاملي بين شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات «إيكم»، بهدف مواصلة زيادة إنتاج الوحدات الإنتاجية للبتروكيماويات بالشركات التابعة.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات «إيكم»، بحضور الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، رئيس الشركة، وقيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ووكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات، والمحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

خطة خمسية لصناعة البتروكيماويات 


ووجه وزير البترول ، خلال الجمعية، بوضع خطة خمسية لصناعة البتروكيماويات، تتواكب مع مستهدفات زيادة إنتاج البترول والغاز، وتعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز، خاصة مع مشروع ربط الحقول القبرصية بالبنية التحتية المصرية، وما يوفره ذلك من خامات ومدخلات إنتاج إضافية للصناعة.

كما أشاد وزير البترول بجهود الشركة القابضة للبتروكيماويات في دفع تنفيذ حزمة المشروعات الاستراتيجية الحالية، الهادفة إلى توطين صناعة منتجات جديدة وتوفير الاعتمادات المالية والتمويل اللازم لها بنجاح، بما يدعم إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة لتلبية احتياجات السوق المصري وزيادة الصادرات.

وأشار المهندس كريم بدوي إلى أهمية استمرار زيادة فعالية منظومة السلامة والصحة المهنية بما يتناسب مع طبيعة صناعات البتروكيماويات، مؤكدًا أهمية مشاركة جميع العاملين في منشآت قطاع البترول في التنبؤ بالمخاطر والحد منها، وتبادل التجارب والخبرات فيما بينهم.

ومن جانبه، استعرض الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، رئيس الشركة، خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات «إيكم»، نتائج الأداء المالي والتشغيلي خلال العام المالي 2025/2026، والتي عكست نجاح الشركة وشركاتها التابعة في تحقيق إنتاج إجمالي بلغ نحو 4.6 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، بإجمالي إيرادات بلغت 2.6 مليار دولار.

وأوضح أن هذه النتائج جاءت مدفوعة بأداء تصديري قوي بلغت قيمته 1.8 مليار دولار، حيث نجحت الشركات التابعة لـ«إيكم» في تصدير منتجاتها إلى 50 دولة، من بينها أسواق جديدة في إسبانيا والبرازيل وقبرص ورومانيا وسلوفينيا إلى جانب مبيعات للسوق المحلية بقيمة 742 مليون دولار، بما يعكس الدور المحوري لقطاع البتروكيماويات في تلبية احتياجات الصناعة الوطنية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

وأشار رئيس «إيكم» إلى نجاح المنظومة البتروكيماوية التابعة للشركة في تحقيق قيمة مضافة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، من خلال تحويل الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يعزز تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأكد رئيس «إيكم» أن الشركة تواصل تنفيذ خطتها الخمسية الطموحة للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تستهدف تنفيذ 8 مشروعات استراتيجية لإنتاج وتوطين صناعة 20 منتجًا جديدًا، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 6.5 مليون طن سنويًا، وباستثمارات  10 مليارات دولار، مع إيرادات متوقعة تصل إلى 7 مليارات دولار سنويًا، بما يخلق آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار والتصدير.

البترول الغاز البتروكيماويات وزير البترول التعدين

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