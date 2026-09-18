مشهد نادر.. عروس البحر وصغيرها يظهران في مياه مرسى علم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ظهورًا نادرًا لـ«عروس البحر» أو حيوان «الدوجونج» في مياه البحر الأحمر بمدينة مرسى علم، وسط تفاعل واسع من المتابعين مع المشهد.

وأظهر الفيديو الدوجونج برفقة صغيره أثناء سباحتهما في المياه، في مشهد نادر لفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع ظهور الأم وهي تتحرك بجوار صغيرها في بيئتهما الطبيعية.

ويُعد الدوجونج من الثدييات البحرية التي تتغذى بصورة أساسية على الحشائش البحرية، ويعيش في المناطق الساحلية الدافئة، ويتميز بطبيعته الهادئة واعتماده على الأعشاب البحرية كمصدر رئيسي للغذاء.

وتُعد سواحل البحر الأحمر، وخاصة المناطق القريبة من مرسى علم، من البيئات التي تشهد ظهور هذا الكائن البحري، الذي يحظى باهتمام كبير من محبي الحياة البحرية والغواصين.