6 أشهر.. الغرفة التجارية تكشف تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع

في توقيت تتزايد فيه احتياجات الأسر المصرية مع عودة المدارس والاستعداد لموسم رمضان، تأتي مبادرة خفض أسعار السلع لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار أكثر ملاءمة، مع توسع شبكة المنافذ المشاركة واستمرار التخفيضات لفترة طويلة، بما يتيح للمستهلكين الاستفادة من الأسعار المخفضة دون الارتباط بموسم محدد أو فترة زمنية قصيرة.

وقد ثمن المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة خفض أسعار السلع، مؤكدًا أن المبادرة تأتي في توقيت مهم، وتعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الأسعار والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين.

6 أشهر متواصلة من التخفيضات

وقال الشاهد، في تصريحات تليفزيونية، إن أهم ما يميز المبادرة هو امتدادها لمدة 6 أشهر متواصلة، من سبتمبر حتى مارس، وهو ما يتزامن مع موسمي العودة إلى المدارس وشهر رمضان المبارك.

السلع

وأوضح أن استمرار المبادرة لفترة طويلة يحقق قدرًا أكبر من الاستدامة في توفير السلع بأسعار مناسبة، كما يتيح للمواطن شراء احتياجاته في الوقت الذي يناسبه، دون الحاجة إلى التهافت على الشراء خلال مواسم معينة خوفًا من ارتفاع الأسعار أو انتهاء التخفيضات.

توسع في منافذ البيع

وأكد رئيس غرفة الجيزة التجارية أن توسيع شبكة المنافذ المشاركة يمثل أحد أهم عناصر نجاح المبادرة، موضحًا أنها تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ «جمعيتي» والسلاسل التجارية والمعارض وغيرها.

السلع

وأشار إلى أن تنوع المنافذ يساعد على وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وفي مختلف المحافظات.

30 سلعة ضمن المبادرة

وأوضح الشاهد أن المبادرة بدأت بنحو 12 سلعة أساسية، تشمل الأرز والسكر والزيت والألبان والبقوليات وغيرها من المنتجات الغذائية، على أن يصل نطاق المبادرة إلى نحو 30 سلعة متنوعة.

ولفت إلى مشاركة 284 مجمعًا استهلاكيًا تابعًا لوزارة التموين، إلى جانب منافذ الجهات الأخرى المشاركة في توفير السلع للمواطنين.

زيادة المعروض تعزز المنافسة

وشدد رئيس غرفة الجيزة التجارية على أن تنوع المنافذ والسلع يخلق وفرة أكبر في الأسواق، ويعزز المنافسة السعرية، وهو ما ينعكس في النهاية على المستهلك.

وأوضح أن زيادة المعروض من السلع بأسعار مناسبة تدفع القطاع الخاص إلى تقديم أسعار أكثر تنافسية للحفاظ على حصته السوقية، وفقًا لآليات العرض والطلب.

رقابة على الأسواق ودور للمواطنين

وفيما يتعلق بالرقابة، أكد الشاهد أن جهاز حماية المستهلك يقوم بدور مهم في متابعة الأسواق والتعامل مع شكاوى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بجودة المنتجات أو عدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار إلى أهمية تعاون المواطنين والإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدًا أن الغرف التجارية تمثل كذلك حلقة مهمة في متابعة الأسواق والتواصل مع التجار، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والتجار والمستهلكين.

وأكد الشاهد أن استمرار المبادرة وتوسيع نطاق المشاركة فيها يمثلان خطوة مهمة نحو زيادة المعروض وتعزيز المنافسة، بما يدعم استقرار الأسواق ويخفف الأعباء عن المواطنين خلال فترة تمتد من موسم العودة إلى المدارس وحتى شهر رمضان.