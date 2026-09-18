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وزير الري يتفقد مشروعات الحماية من السيول بمرسى علم بتكلفة 270 مليون جنيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يتفقد مشروعات الحماية من السيول بمرسى علم بتكلفة 270 مليون جنيه

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم
حنان توفيق

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الجمعة الموافق ١٨ سبتمبر أعمال الحماية من السيول بمدينة مرسي علم، بحضور السيدة الدكتورة ماجدة حنا بباوي نائب محافظ البحر الأحمر. في ثاني أيام زيارته لمحافظة البحر الأحمر للاطمئنان على أعمال الحماية من أخطار السيول. 


وتفقد الدكتور سويلم موقع مصب وادي علم وبحيرة ب ١ بالوادي، ومصب وادي السكري، ومصب وادي أم خريقة وبحيرة ب ٧ بالوادي.

جدير بالذكر انه تم بدء تنفيذ أعمال الحماية بالمرحلة الثانية والثالثة في عام ٢٠٢٣ لحماية وادي علم الرئيسي، حيث يجرى تنفيذ عدد (١١) عمل صناعي على الأودية الفرعية، وبتكلفة حوالي ٢٧٠ مليون جنيه، ومن مخطط إنهائها في يناير ٢٠٢٧، وتحتجز تلك الأعمال كميات مياه بطاقة استيعابية حوالي ١١ مليون م٣.

الاعتماد على مياه التحلية ومياه العيون الطبيعية

والتقى الدكتور سويلم مع الأهالي بالمنطقة، وتناقش معهم حول طرق الاستفادة المثلى من المياه المحجوزة أمام أعمال الحماية، حيث أشار الأهالي لاستفادتهم من هذه المياه في الرعي، وحال عدم وجودها يتم الاعتماد على مياه التحلية ومياه العيون الطبيعية، حيث يتم شحن الخزان الجوفي بالمنطقة بشكل طبيعي نتيجة للأمطار بالمنطقة.


وأشار الدكتور سويلم إلى أنه تم اختيار مواقع أعمال الحماية بحيث تم مراعاة البعد البيئي والأشجار المتواجدة بالوادي، وجدير بالذكر انه تم تغيير موقع السد المقترح في الدراسات الأولية لأعمال حماية وادي خريقة لمراعاة مواقع الاشجار المعمرة بالوادي.


ووجه الدكتور سويلم أجهزة مصلحة الري بمواصلة أعمال المرور والمتابعة الدقيقة على الطبيعة، للتأكد من الانتهاء من أعمال تطهير مخرات السيول قبل بدء موسم الأمطار الغزيرة والسيول، والتأكد من جاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستقبال مياه السيول.


كما وجه سيادته بدراسة أعداد المهندسين بمختلف تخصصاتهم بإدارة المياه الجوفية بالبحر الاحمر، ومدى الحاجة لدعم الإدارة بمهندسين إضافيين أو نقل عدد منهم لدعم الإدارات الأخرى التابعة لقطاع المياه الجوفية.


كما وجه الدكتور سويلم بالتنسيق بين إدارة المياه الجوفية بالبحر الأحمر والأجهزة المختصة بمحافظة البحر الأحمر، فيما يخص توفير كميات السولار اللازمة لتشغيل المعدات العاملة بالمنطقة.


كما وجه بسرعة دراسة موقف عدد من الآبار القديمة التي أفاد بها الأهالي بالمنطقة، وتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام ودرجة ملوحتها، وبحث تشغيلها بالطاقة الشمسية ومدى استدامتها مستقبلاً ومتطلبات أعمال الحراسة والتشغيل والصيانة اللازمة لها.

الدكتور هاني سويلم مدينة مرسي علم محافظة البحر الأحمر أخطار السيول مصب وادي علم

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