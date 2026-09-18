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الخط الأصفر يشعل الأوضاع.. جيش الاحتلال يطالب نظيره اللبناني بالانسحاب من دير ميماس
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخط الأصفر يشعل الأوضاع.. جيش الاحتلال يطالب نظيره اللبناني بالانسحاب من دير ميماس

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
محمود نوفل

منح جيش الاحتلال  الإسـرائيلي، الجيش اللبناني مهلة زمنية مهددا باستهدافه في حال عدم الانسحاب من بلدة دير ميماس جنوب لبنان بزعم أنها تقع ضمن الخط الأصفر.

وفي وقت لاحق من اليوم؛ أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بتقدم قوّة إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة دير ميماس وصولًا إلى منطقة التقاطع بالقرب من نقطة مستحدثة للجيش وسط تحركات ميدانية تشهدها المنطقة.

ووفق الاعلام اللبناني، طالب الجيش اللبناني بإزالة نقطة مواكبة لأهالي دير ميماس.

كما أدانت قيادة الجيش اللبناني، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان، لا سيما استهداف المناطق السكنية والمؤسسات؛ ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، كان آخرهم 12 شهيدًا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، في المجزرة التي وقعت في بلدة كفررمان في النبطية.

وأكد الجيش اللبناني - في بيان أصدره الأربعاء، أن استمرار الاعتداءات وأعمال الهدم والتفجير في الجنوب يناقض القوانين الدولية ويهدد التفاهمات والترتيبات القائمة، ويعيق جهوده الرامية إلى إرساء الاستقرار، معتبرًا أن هذه الاعتداءات تمثل خرقًا فاضحًا لسيادة لبنان وأمنه.

وأوضح الجيش أنه أبدى منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 يونيو 2026، الاستعداد الكامل لتنفيذ التزاماته، وباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة العملياتية في المناطق النموذجية، بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، وفق الخطة التي أعدتها قيادة الجيش، مع الإشارة إلى عدم الاتفاق بصورة كاملة على مراحل هذه المناطق والخطوات اللاحقة.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات شملت تركيز 6 حواجز ثابتة و13 نقطة مراقبة على الطرق المؤدية إلى بلدات زوطر الغربية وفرون وصريفا وداخلها، إضافة إلى تسيير دوريات راجلة ومدولبة على مدار الساعة.

الجيش اللبناني جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة دير ميماس جنوب لبنان الخط الأصفر

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