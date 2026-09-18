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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تناقش موقف المشروعات الجارية وتحديات تنفيذها

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
عبدالصمد ماهر

واصلت وزارة الصحة والسكان، فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر «من الأداء إلى التميز»، بمناقشة موقف المشروعات الجارية والتحديات التي تواجه تنفيذها وآليات التعامل معها، بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي، بمشاركة الدكتورة عبلة الألفي نائب الوزير، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية والشؤون الهندسية، ومديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

وشدد الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، على أهمية سرعة إنجاز المشروعات القائمة والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، بما يعود بالنفع على المواطنين، ويسهم في تعزيز التغطية العلاجية وإتاحة الخدمات الصحية بمختلف المحافظات وفقًا لاحتياجات كل محافظة.

أبرز التحديات والمعوقات

واستعرض الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية والشؤون الهندسية، المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف المحافظات، وأبرز التحديات والمعوقات التي تواجهها، إلى جانب بحث الإجراءات اللازمة للتعامل معها ووضع الحلول المناسبة، بما يسهم في استكمال المشروعات وفق الخطط المحددة.

وأشار إلى أهمية تحديد المشكلات التي تواجه كل مشروع والعمل على حلها بالتنسيق بين الجهات المعنية، موضحًا الإجراءات والخطوات المتبعة لإنشاء المشروعات الصحية وآليات التعامل مع العوائق خلال مراحل التنفيذ، بما يضمن عدم تعطيل سير العمل.

وشهدت الفعاليات مناقشة موسعة بين مديري المديريات والدكتور شريف مصطفى حول الإجراءات الواجب اتخاذها خلال مراحل الإنشاء والتنفيذ، وآليات المتابعة الميدانية، وقيام كل مديرية بمتابعة المشروعات داخل نطاق محافظتها ورصد أي معوقات والتنسيق لتذليلها وسرعة التعامل معها.

وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة موقف المشروعات الجارية الطب العلاجي الشؤون الهندسية

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