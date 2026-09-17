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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اليوم العالمي لسلامة المرضى.. خطة وزارة الصحة لمنع الأخطاء والحد من المخاطر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

يحل اليوم العالمي لسلامة المرضى في 17 سبتمبر من كل عام، بهدف تعزيز الوعي بأهمية توفير رعاية صحية آمنة والحد من الأضرار التي يمكن تجنبها خلال مراحل تلقي المرضى للخدمات الطبية. وفي مصر، شهد ملف سلامة المرضى تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء إدارة متخصصة بوزارة الصحة تعمل على ترسيخ معايير السلامة داخل المنشآت الصحية وتحويلها إلى جزء أساسي من منظومة تقديم الرعاية.

سلامة المرضى.. مفهوم يتجاوز الأخطاء الطبية

أكدت الدكتورة مروة سيد، مدير عام الإدارة العامة لسلامة المرضى بوزارة الصحة، أن مفهوم سلامة المرضى لم يعد مرتبطًا فقط بمنع الأخطاء الطبية، وإنما أصبح ثقافة مؤسسية متكاملة تشمل مختلف مراحل تقديم الخدمة الصحية.

وأوضحت، خلال لقائها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن سلامة المرضى تعني في مفهومها الأساسي منع الأضرار التي يمكن تجنبها نتيجة تقديم الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن المفهوم يمتد ليشمل سلامة العاملين والبيئة والمنشأة الصحية، إلى جانب مختلف العناصر المحيطة بالمريض خلال رحلة تلقيه للخدمة.

سلامة المنشأة والعاملين جزء من حماية المريض

وأشارت إلى أن توفير بيئة آمنة داخل المنشأة الصحية يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية المريض، موضحة أنه في حال وجود خلل في المنشأة أو الأنظمة والإجراءات المعمول بها، فقد يتعذر تقديم الخدمة الصحية بالشكل المطلوب، وهو ما قد يزيد من احتمالات وقوع الأخطاء أو تعرض المرضى للضرر.

وأكدت أن سلامة المرضى ترتبط بشكل مباشر بكفاءة بيئة العمل، إذ لا يمكن فصل سلامة المريض عن سلامة العاملين والمنشأة التي تقدم له الخدمة الطبية.

إنشاء إدارة متخصصة لسلامة المرضى بوزارة الصحة

وزارة الصحة والسكان

وكشفت الدكتورة مروة سيد أنه خلال الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى عام 2023، جرى الإعلان عن إنشاء إدارة متخصصة لسلامة المرضى ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، تحت مسمى الإدارة العامة لسلامة المرضى.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي من الإدارة يتمثل في العمل على منع الأضرار التي يمكن تجنبها خلال مختلف مراحل تقديم الرعاية الصحية، إلى جانب نشر وترسيخ مفاهيم سلامة المرضى داخل المؤسسات الصحية.

4 إدارات متخصصة لدعم منظومة سلامة المرضى

ولفتت إلى أن الإدارة العامة لسلامة المرضى بدأت تفعيل عملها في يوليو 2024، وتضم أربع إدارات متخصصة تعمل بصورة متكاملة لدعم منظومة السلامة داخل المنشآت الصحية.

وتشمل هذه الإدارات إدارة تختص بتأهيل المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد، وأخرى معنية بإشراك المرضى وتمكينهم في خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب إدارة متخصصة في إدارة مخاطر الرعاية الصحية، وإدارة للدعم الفني لسلامة المرضى.

فرق لسلامة المرضى داخل المنشآت الصحية

وأوضحت أن تطبيق هذه المنظومة أسفر عن تشكيل فرق متخصصة لسلامة المرضى داخل المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، بهدف تحويل معايير السلامة من مجرد تعليمات إلى ممارسات فعلية داخل المؤسسات الطبية.

وتعمل هذه الفرق على تنفيذ التعليمات ودمج معايير سلامة المرضى في السياسات والإجراءات المتبعة داخل المنشآت الصحية، بما يضمن تطبيقها بصورة عملية ومستدامة، ويسهم في الحد من المخاطر والأضرار التي يمكن تجنبها أثناء تقديم الخدمات الطبية.

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