ضبط المتهمين بالتعدى على محام بشومة في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من عدد من الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليه بعصى خشبية حال استقلاله سيارته بكفر الشيخ.



بالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 الجارى، تلقى مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ بلاغا من محام، مقيم بدائرة المركز، بتضرره من 3 أشخاص لقيامهم باعتراضه ومحاولة التعدى عليه بالضرب باستخدام عصي خشبية، وتهشيمهم زجاج السيارة الأمامى قيادته ("سارية التراخيص")، وبرفقته أحد أبناء عمومته حال سيرهما بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول الجيرة.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم الظاهرين بمقطع الفيديو، وهما شقيقان، ونجل عمهما، مقيمين بدائرة المركز، وتم بإرشادهم ضبط العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





