تحذير جديد من البنك المركزي للعملاء حول العروض المبالغ فيها.. معا نكافح الاحتيال

واصل البنك المركزي المصري تحذيراته لعملاء البنوك في عدم الإنسياق للرسائل الخادعة التي يطلقها الهاكرز و المحتالون لإختراق الحسابات المصرفية.

وفقا لحملات التوعية التي يطلقها البنك المركزي المصري؛ لتعزيز التثقيف المصرفي للمواطنين وعملاء البنوك؛ والتي تركز على حماية العملاء لبياناتهم .

وقال البنك المركزي المصري عبر اجراءات تحذيرية للعملاء؛ إلى ضرورة عدم الإنسياق للعروض والتخفيضات المبالغ فيها والتي من شأن أن تكون بهدف استدراج العميل والنصب عليه.

وحذر البنك المركزي المصري؛ العملاء بالقول "لا تنخدع بها وتتسرع بإدخال بيانات بطاقتك البنكية طمعًا في الحصول عليها".

وأطلق البنك المركزي المصري هاشتاج #معًا نكافح الاحتيال