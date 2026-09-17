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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد جمال يكشف تفاصيل ميني ألبومه الجديد: «أغاني دراما في الشتاء | فيديو

الفنان أحمد جمال و زوجته الفنانة فرح الموجي
الفنان أحمد جمال و زوجته الفنانة فرح الموجي
أوركيد سامي

كشف الفنان أحمد جمال عن تفاصيل أحدث مشاريعه الغنائية، معلناً استعداده لطرح ميني ألبوم جديد خلال فصل الشتاء، يتضمن مجموعة من الأغاني التي يغلب عليها الطابع الدرامي، مشيراً إلى أن العمل لا يزال في مرحلة التحضير والاستقرار على الأغاني النهائية.

وقال أحمد جمال، في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد»، إن فريق العمل  لم استقر حتى الآن على عدد الاغاني  ، لكنه أكد أن عدد أغاني الميني ألبوم لن يقل عن 5 أغنيات، مع إمكانية زيادة العدد وفقاً لما سيتم الاستقرار عليه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أحمد جمال أن الميني ألبوم الجديد سيكون مختلفاً من حيث الحالة والمضمون، لافتاً إلى أن الأغاني ستنتمي إلى اللون الدرامي، وهو ما وصفه بطريقة ساخرة بأنها ستكون من نوعية «أغاني تقطيع شرايين دراما »، بعد الصيف و المصيف  في إشارة إلى قوة المشاعر والحالات العاطفية التي ستتناولها الأغاني.

وأضاف أن المشروع الجديد يأتي ضمن خطته الفنية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً حرصه على تقديم مجموعة من الأغاني التي تحمل أفكاراً وحالات مختلفة، وتتناسب مع الجمهور الذي اعتاد على أعماله الغنائية ذات الطابع الرومانسي والدرامي.

أحمد جمال يكشف خطة زوجته فرح الموجي الفنية

وخلال اللقاء، تطرق أحمد جمال أيضاً إلى الخطة الفنية لزوجته الفنانة فرح الموجي، موضحاً أنها تعمل حالياً على مجموعة من الأغاني الجديدة، وتسعى إلى تقديم ألوان موسيقية مختلفة خلال الفترة المقبلة.

وأشار  أحمد جمال إلى أن التعاون والدعم المتبادل بينهما مستمر على المستوى الفني، خاصة أن كلاً منهما يعمل على اختيار أعماله وتحديد الشكل الذي يرغب في الظهور به أمام الجمهور.
 

الفنان أحمد جمال اخبار الفن نجوم الفن

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