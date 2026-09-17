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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مسئول طبي بالغربية: وفاة 3 أطفال ونجاة والدتهم في حادث حريق شقة بطنطا .. صور

شقة سكنية بطنطا
شقة سكنية بطنطا
الغربية أحمد علي

كشف مسئول طبي بصحة الغربية اليوم عن وفاة ثلاثة أطفال و نجاة والدتهم في حريق شقة سكنية بطنطا إثر ماس كهربائي مفاجئ.

وكشف  المسئول الطبي أن اسماء الضحايا كل من كارين عماد ابراهيم9سنوات ومايكل عماد ابراهيم 10سنوات و اماني ابراهيم ملاك 40سنه وابرام عماد ابراهيم 3سنوات (جثه متفحمه).

تفاصيل الواقعة 

كان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة في التحقيق في واقعة وفاة طفلين وإصابة شقيقهما ووالدتهما في حريق شقة سكنية بمنطقة الكورنيش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك نيابي عاجل 

وكانت مدينة شهدت في الساعات الأولي من صباح اليوم  مصرع طفلين وإصابة شقيقهما والأم بالاختناق في حريق هائل بشقة سكنية إثر ماس كهربائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد نيران حريق الشقة السكنية بعدما تم الدفع ب4 سيارات مطافىء قبل امتدادها للمنازل المجاورة .

بداية القصة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اندلاع حريق هائل بشقة سكنية بمنزل مكون من 4 طوابق بنطاق دائرة القسم .

تحرك أمني عاجل 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
كما تم الدفع ب3 سيارة إسعاف لنقل أم ضحية متوفية وإصابة 3 أطفال بحالات الاختناق جراء تصاعد الأدخنة وتم نقلهم إلي طوارىء مستشفي طنطا العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية وفاة 3 أطفال طنطا حريق شقة

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