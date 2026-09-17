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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

معرض القاهرة للكتاب يستعد للدورة الـ58.. تفاصيل مبكرة عن البرنامج والهوية الجديدة | فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

أكد المهندس هيثم يونس، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الاستعدادات للدورة الـ58 من المعرض، المقرر تنظيمها عام 2027، بدأت مبكرًا، من خلال تشكيل اللجنة العليا للمعرض، التي تستعد لعقد اجتماعاتها لبحث مجموعة واسعة من الملفات المتعلقة بالدورة المقبلة.

وأوضح يونس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن اللجنة ستعمل على وضع التصورات النهائية لمحاور الدورة الجديدة، بما يشمل شخصية المعرض، وشخصية معرض الطفل، والشعار، والهوية البصرية للمعرض، إلى جانب عدد من الملفات التنظيمية والفكرية الأخرى.

وأشار إلى أن البرنامج الثقافي والفكري للدورة الـ58 لا يزال في مرحلة الإعداد، لافتًا إلى وجود عدد من التصورات الأولية التي ستخضع للمناقشة داخل اللجنة العليا، إلى جانب الاستفادة من ردود الفعل والملاحظات المرتبطة بالدورات السابقة، بهدف وضع تصور جديد للبرنامج.

وأكد يونس أن الدورة المقبلة تستند إلى تاريخ طويل يمتد عبر 58 دورة من عمر معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرًا إلى وجود العديد من الملفات والتحديات التي ستبحثها اللجنة خلال اجتماعاتها المقبلة.

وأضاف أن الهدف يتمثل في تحقيق توازن بين تاريخ المعرض وإرثه وما شهدته الدورات السابقة من أفكار وتجارب، وبين تقديم أفكار جديدة تمثل إضافة حقيقية للدورة المقبلة.

وأوضح أن التفاصيل النهائية والرؤية الكاملة للدورة الـ58 من معرض القاهرة الدولي للكتاب ستتحدد من خلال أعمال اللجنة العليا خلال الفترة المقبلة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الطفل الهوية البصرية معرض القاهرة

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