هيثم يونس مديرًا تنفيذيًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ58

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، قرارًا بتولي المهندس هيثم يونس، المفوض باختصاصات رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أعمال المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والخمسين لعام 2027.

وكلف وزير الثقافة، المهندس هيثم يونس، برسم السياسات العامة للمعرض، واعتماد الخطط التنفيذية الخاصة به، والإشراف الكامل على مراحل الإعداد والتنظيم والمتابعة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة المعرض وتحقيق أهدافه الثقافية، بما يعزز مكانته كأحد أبرز الفعاليات الثقافية في مصر والمنطقة العربية.

كما وجه الدكتور عبد العزيز قنصورة، بالتنسيق الكامل مع اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، للبدء في أعمال التحضير والتجهيز للدورة الـ58، ووضع التصورات والخطط اللازمة لضمان خروج فعاليات المعرض بالصورة التي تليق بمكانته وأهميته الثقافية.

من جانبه، أعرب المهندس هيثم يونس، عن تقديره واعتزازه بقرار الدكتور عبد العزيز قنصوة، مؤكدًا أن توليه مهام المدير التنفيذي للدورة الثامنة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل شرفًا كبيرًا ومسؤولية يعتز بها، لما يمثله المعرض من قيمة ثقافية وحضارية كبيرة، ومكانة راسخة في وجدان المصريين والعالم العربي.

وأكد يونس أنه سيبذل أقصى جهده، بالتعاون مع جميع قطاعات وزارة الثقافة والجهات المعنية، من أجل الإعداد لدورة ناجحة ومتميزة تليق باسم مصر ومكانتها وريادتها الثقافية، وتعكس ما تمتلكه الدولة المصرية من رصيد حضاري وثقافي وإبداعي.