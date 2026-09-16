في إنجاز جديد لاسترداد الآثار.. مصر تنجح في استعادة قناع مومياء ذهبي من سويسرا

نجحت السفارة المصرية في برن في استرداد قناع مومياء ذهبي أثري بالتنسيق مع السلطات السويسرية حيث تسلم السفير المصري محمد نجم القطعة الأثرية نيابة عن وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لاستعادة آثارها التي خرجت بطرق غير مشروعة.

جرت مراسم استرداد القناع الذهبي بحضور رئيس الادارة المركزية لاسترداد الاثار بوزارة السياحة والآثار المصرية، وذلك في إطار التعاون الوثيق والمتنامي بين مصر وسويسرا في مختلف المجالات وعلى رأسها حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في هذا المجال، والتصدي لعمليات تهريب وتداول القطع الأثرية بصورة غير مشروعة، بما يسهم في صون التراث الثقافي والحضاري وحمايته من مختلف أشكال الاستغلال والاتجار غير القانوني.