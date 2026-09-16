وزير الخارجية الكوري الجنوبي يزور الولايات المتحدة الأمريكية غدا

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنه من المقرر أن يزور الوزير جو هيون واشنطن اعتبارا من غد / الخميس / ولمدة ثلاثة أيام، وسوف يجري محادثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو بعد غد / الجمعة / (بتوقيت الولايات المتحدة).

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم / الأربعاء / عن بيان لوزارة الخارجية قوله "إنه من المقرر أن يناقش الجانبان مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك العلاقات الكورية الجنوبية الأمريكية، وقضايا شبه الجزيرة الكورية، والقضايا الإقليمية والعالمية".

ويعد هذا الاجتماع أول لقاء ثنائي رسمي مباشر بين الوزيرين منذ فبراير الماضي. وكانا قد أجريا محادثة جانبية قصيرة في مانيلا في يوليو الماضي على هامش اجتماعات متعلقة برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).