العربية دخلت في الرصيف.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بطريق أسيوط الزراعي

شهد طريق مصر أسيوط الزراعي، اليوم، حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف، بالقرب من منطقة المتانيا، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري بطريق مصر أسيوط الزراعي، عند منطقة المتانيا، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، ترافقها سيارات الإسعاف.

وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما قامت الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية.