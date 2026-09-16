100 مليون شجرة و7 ملايين في المرحلة الثالثة.. تفاصيل خطة التشجير والتنسيق بين الوزارات

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية السابق، أن التوسع في المساحات الخضراء داخل المدن والقرى والمحافظات المصرية يمثل جزءًا أساسيًا من جهود تحقيق الإصحاح البيئي والحفاظ على الهوية البصرية، مشددًا على أهمية التنسيق بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والزراعة والموارد المائية والري لتحقيق هذه الأهداف.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن المساحات الخضراء لا تقتصر أهميتها على الجانب الجمالي، وإنما تؤدي دورًا في الحد من الانبعاثات الحرارية والتعامل مع آثار الاحتباس الحراري، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يفرض مزيدًا من التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتشجير على مستوى المحافظات.

وأوضح أن وزارة الزراعة تمثل طرفا أساسيا في هذا الملف، إلى جانب وزارة الموارد المائية والري، خاصة فيما يتعلق بالمساحات الخضراء والأشجار الواقعة على جوانب الترع وغيرها من المواقع.

وأشار إلى أهمية دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في تحقيق رؤية شاملة للعملية التخطيطية، لا تقتصر على التشجير فقط، وإنما تمتد إلى الإعلانات والطرق ومختلف مكونات المشهد العمراني، بما يسهم في الحفاظ على الهوية البصرية لكل محافظة.

ولفت إلى أن هناك أولوية لملف التشجير، مستشهدا بالمبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، موضحا أن العمل انتقل إلى المرحلة الثالثة من المبادرة، التي تستهدف زراعة 7 ملايين شجرة خلال العام المالي الحالي على مستوى المحافظات المصرية.