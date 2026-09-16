قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدولة تتوسع في التشجير.. 7 ملايين شجرة ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية
ارتفاع ضحايا انهيار مبنى النازحين بغزة إلى 14
لا تقلقوا.. هاني حتحوت يكشف رسالة لاعبي الأهلي للجماهير: القادم أفضل
صحيفة سعودية: إنذارات مكة تكشف تداعيات التصعيد الحوثي على أمن الأماكن المقدسة
مرموش يودع كأس كاراباو بأرقام مميزة رغم الخروج أمام ليفربول
مستقبله السياسي في خطر.. المستشار الألماني يلغي رحلته إلى الأمم المتحدة
غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس
لماذا كان النبي يستغفر ويتوب وهو المعصوم؟.. علي جمعة يوضح
محافظا الجيزة والبحر الأحمر يشهدان توقيع بروتوكول توأمة لتعزيز التعاون في مجال «مدن التعلم»
في أول مهمة له مع غزل المحلة.. ماذا فعل خالد جلال في مواجهاته مع الزمالك؟
وكيل البنك المركزي: التحول الرقمي يتطلب تكامل بين القطاعين الصحي والمصرفي
اليوم .. من القمة إلى القاع.. الزمالك يطارد صدارة الدوري أمام غزل المحلة والجونة وبتروجت في معركة النقاط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

100 مليون شجرة و7 ملايين في المرحلة الثالثة.. تفاصيل خطة التشجير والتنسيق بين الوزارات

التشجير
التشجير
البهى عمرو

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية السابق، أن التوسع في المساحات الخضراء داخل المدن والقرى والمحافظات المصرية يمثل جزءًا أساسيًا من جهود تحقيق الإصحاح البيئي والحفاظ على الهوية البصرية، مشددًا على أهمية التنسيق بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والزراعة والموارد المائية والري لتحقيق هذه الأهداف.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن المساحات الخضراء لا تقتصر أهميتها على الجانب الجمالي، وإنما تؤدي دورًا في الحد من الانبعاثات الحرارية والتعامل مع آثار الاحتباس الحراري، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يفرض مزيدًا من التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتشجير على مستوى المحافظات.

وأوضح  أن وزارة الزراعة تمثل طرفا أساسيا في هذا الملف، إلى جانب وزارة الموارد المائية والري، خاصة فيما يتعلق بالمساحات الخضراء والأشجار الواقعة على جوانب الترع وغيرها من المواقع.

وأشار إلى أهمية دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في تحقيق رؤية شاملة للعملية التخطيطية، لا تقتصر على التشجير فقط، وإنما تمتد إلى الإعلانات والطرق ومختلف مكونات المشهد العمراني، بما يسهم في الحفاظ على الهوية البصرية لكل محافظة.

ولفت  إلى أن هناك أولوية لملف التشجير، مستشهدا بالمبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، موضحا أن العمل انتقل إلى المرحلة الثالثة من المبادرة، التي تستهدف زراعة 7 ملايين شجرة خلال العام المالي الحالي على مستوى المحافظات المصرية.

خالد قاسم شجرة التشجير المساحات الخضراء المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجني عليه أيمن

العربية عطلت بيهم.. القبض على المتهمين بقتل أيمن ابن الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

مصطفى خاطر

اتنقل مرتين للمستشفى .. تفاصيل مرض مصطفى خاطر

المتهم

أنا ضابط شرطة .. القبض على المتهم فى مشاجرة المهندسين

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

امام عاشور

مفاجأة في قرار استبدال إمام عاشور بمباراة أبو قير للأسمدة.. «عموتة» يكشف التفاصيل

حالة الطقس

أيام صهد قبل الانكسار .. «تغيّر المناخ» يُحذّر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أسعار الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

الارصاد

بشرى سارة لمُحبي الخريف.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

ترشيحاتنا

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

أزمة فرد أمن نادي بأكتوبر

ركل وسباب أمام النادي.. القبض على سيدة اعتدت على فرد أمن بأكتوبر

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

بالصور

بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة

بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة
بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة
بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة

فستان أنيق.. كندة علوش تخطف الأنظار بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة

تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة
تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة
تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت
طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت
طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد