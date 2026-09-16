فصل طالب هرب من مدرسته لشراء سجائر وآخر كتب ألفاظ مسيئة لمعلمه على السبورة الذكية

أصدرت مدرسة إمبابة الثانوية الرسمية للغات ، بيانا عاجلا على صفحتها على فيس بوك ، قالت خلاله : تأسف إدارة المدرسة لإعلان فصل الطلبة التالى أسماؤهم اليوم لمخالفتهم الآداب العامة للمدرسة اسبوع بدء من اليوم الاربعاء ٢٠٢٦/٩/١٦ وحرمانهم من درجات السلوك لهذا الشهر :

على ز . ا فصل ١/A : حيث رصدت كاميرات المدرسة هروب الطالب إلى المدرسة وتتبعه اشراف اليوم الدراسي حتى شراؤه لعلبة السجائر وعودته من حيث خرج .

الطالب/ ع . ع ١/A : لإصراره على استخدام الهاتف المحمول داخل المدرسة وتطاوله على الاشراف اليومي للمرة الثانية فى نفس الأسبوع

الطالب /ي . ح ٢/c : لاستخدامه لشاشات الوزارة “السبورات الذكية التفاعلية” وكتابة ألفاظ مسيئة لمعلم الحصة قبيل دخوله للفصل

وأعلنت إدارة المدرسة ، أنها ستقوم بمصادرة الهواتف المحمولة فور الحصول عليها مع الطالب فى حالة ثبوت أنها ليست مغلقة من بدء اليوم الدراسي وحتى نهايته ، وسيتم إرسالها للوزارة لتطبيق لا ئحة الانضباط على الطلبة المخالفين

وقالت المدرسة : نستقبل السادة أولياء الأمور بجميع شكواهم ومقترحاتهم يوم الخميس من كل أسبوع فى الساعة الثانية عشرة ظهرا ونعتذر عن اية مقابلات خلال أيام الأسبوع .