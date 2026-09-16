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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فصل طالب هرب من مدرسته لشراء سجائر وآخر كتب ألفاظ مسيئة لمعلمه على السبورة الذكية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت مدرسة إمبابة الثانوية الرسمية للغات ، بيانا عاجلا على صفحتها على فيس بوك ، قالت خلاله : تأسف إدارة المدرسة لإعلان فصل الطلبة التالى أسماؤهم اليوم لمخالفتهم الآداب العامة للمدرسة اسبوع بدء من اليوم الاربعاء ٢٠٢٦/٩/١٦ وحرمانهم من درجات السلوك لهذا الشهر :

  • على ز . ا فصل ١/A : حيث رصدت كاميرات المدرسة هروب الطالب إلى المدرسة وتتبعه اشراف اليوم الدراسي حتى شراؤه لعلبة السجائر وعودته من حيث خرج .
  • الطالب/ ع . ع ١/A : لإصراره على استخدام الهاتف المحمول داخل المدرسة وتطاوله على الاشراف اليومي للمرة الثانية فى نفس الأسبوع
  • الطالب /ي . ح ٢/c : لاستخدامه لشاشات الوزارة “السبورات الذكية التفاعلية” وكتابة ألفاظ مسيئة لمعلم الحصة قبيل دخوله للفصل

وأعلنت إدارة المدرسة ، أنها ستقوم بمصادرة الهواتف المحمولة فور الحصول عليها مع الطالب فى حالة ثبوت أنها ليست مغلقة من بدء اليوم الدراسي وحتى نهايته ، وسيتم إرسالها للوزارة لتطبيق لا ئحة الانضباط على الطلبة المخالفين

وقالت المدرسة : نستقبل السادة أولياء الأمور بجميع شكواهم ومقترحاتهم يوم الخميس من كل أسبوع فى الساعة الثانية عشرة ظهرا ونعتذر عن اية مقابلات خلال أيام الأسبوع .

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