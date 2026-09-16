91% من المصريين يساعدون كبار السن في التعامل مع التكنولوجيا والخدمات الرقمية

تكشف نتائج استطلاع حديث أن الدعم التقني العائلي أصبح عنصرًا رئيسيًا في مساعدة كبار السن بمصر على استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية، في ظل تزايد الاعتماد على التطبيقات المصرفية ومنصات التواصل والخدمات الحكومية الإلكترونية.

وأظهرت النتائج أن 91% من المشاركين في مصر سبق لهم مساعدة أقارب أو أصدقاء من كبار السن في التعامل مع الأجهزة والخدمات الرقمية، فيما يقدم 47% منهم هذا الدعم بصورة منتظمة، مقابل 44% يقدمونه عند الحاجة.

ويشمل الدعم مساعدة كبار السن في استخدام حسابات التواصل الاجتماعي بنسبة 60%، وتنزيل التطبيقات وضبط إعداداتها بنسبة 51%، إضافة إلى إعدادات الخصوصية بنسبة 43%.

وتمتد المساعدة إلى خدمات أكثر حساسية، إذ يساعد 38% من المشاركين أقاربهم في التحويلات المالية الإلكترونية واستخدام التطبيقات المصرفية، فيما يقدم 37% الدعم في التعامل مع الخدمات الحكومية الرقمية.

ورغم تنامي مخاطر الاحتيال والتهديدات الإلكترونية التي قد تستهدف كبار السن، أشار 27% فقط إلى مساعدتهم في تثبيت برامج الحماية على الأجهزة.

وأكد 32% من المشاركين أهمية زيادة الوعي بالمخاطر السيبرانية وطرق الحماية، فيما رأى 31% أن توفير أدوات وبرامج أكثر بساطة وسهولة في الاستخدام يمكن أن يحسن تجربة كبار السن الرقمية، بينما شدد 23% على أهمية الدعم العائلي عند إعداد الأجهزة والتطبيقات.

وقال سيف الله جديدي، رئيس قنوات المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي، إن زيادة مشاركة الأجيال الأكبر سنًا في العالم الرقمي تتطلب تبسيط واجهات الاستخدام وتعزيز التوعية بالأمن السيبراني، إلى جانب استمرار المساندة من أفراد الأسرة.

وأوصت كاسبرسكي بتوعية كبار السن بأساليب الاحتيال الإلكتروني، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز الأمان، واستخدام كلمات مرور قوية والمصادقة الثنائية، إلى جانب تثبيت حلول الحماية واستشارة شخص موثوق قبل الاستجابة لأي طلب رقمي مشبوه.

وأُجري الاستطلاع خلال عام 2026 على عينة تضم 5 آلاف شخص في مصر والإمارات والسعودية وتركيا وجنوب إفريقيا.