قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع ضحايا انهيار مبنى النازحين بغزة إلى 14
الدولة تتوسع في التشجير.. 7 ملايين شجرة ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية
لا تقلقوا.. هاني حتحوت يكشف رسالة لاعبي الأهلي للجماهير: القادم أفضل
صحيفة سعودية: إنذارات مكة تكشف تداعيات التصعيد الحوثي على أمن الأماكن المقدسة
مرموش يودع كأس كاراباو بأرقام مميزة رغم الخروج أمام ليفربول
مستقبله السياسي في خطر.. المستشار الألماني يلغي رحلته إلى الأمم المتحدة
غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس
لماذا كان النبي يستغفر ويتوب وهو المعصوم؟.. علي جمعة يوضح
محافظا الجيزة والبحر الأحمر يشهدان توقيع بروتوكول توأمة لتعزيز التعاون في مجال «مدن التعلم»
في أول مهمة له مع غزل المحلة.. ماذا فعل خالد جلال في مواجهاته مع الزمالك؟
وكيل البنك المركزي: التحول الرقمي يتطلب تكامل بين القطاعين الصحي والمصرفي
اليوم .. من القمة إلى القاع.. الزمالك يطارد صدارة الدوري أمام غزل المحلة والجونة وبتروجت في معركة النقاط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

91% من المصريين يساعدون كبار السن في التعامل مع التكنولوجيا والخدمات الرقمية

مصر
مصر
أحمد عبد القوى

تكشف نتائج استطلاع حديث أن الدعم التقني العائلي أصبح عنصرًا رئيسيًا في مساعدة كبار السن بمصر على استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية، في ظل تزايد الاعتماد على التطبيقات المصرفية ومنصات التواصل والخدمات الحكومية الإلكترونية.

وأظهرت النتائج أن 91% من المشاركين في مصر سبق لهم مساعدة أقارب أو أصدقاء من كبار السن في التعامل مع الأجهزة والخدمات الرقمية، فيما يقدم 47% منهم هذا الدعم بصورة منتظمة، مقابل 44% يقدمونه عند الحاجة.

ويشمل الدعم مساعدة كبار السن في استخدام حسابات التواصل الاجتماعي بنسبة 60%، وتنزيل التطبيقات وضبط إعداداتها بنسبة 51%، إضافة إلى إعدادات الخصوصية بنسبة 43%.

وتمتد المساعدة إلى خدمات أكثر حساسية، إذ يساعد 38% من المشاركين أقاربهم في التحويلات المالية الإلكترونية واستخدام التطبيقات المصرفية، فيما يقدم 37% الدعم في التعامل مع الخدمات الحكومية الرقمية.

ورغم تنامي مخاطر الاحتيال والتهديدات الإلكترونية التي قد تستهدف كبار السن، أشار 27% فقط إلى مساعدتهم في تثبيت برامج الحماية على الأجهزة.

وأكد 32% من المشاركين أهمية زيادة الوعي بالمخاطر السيبرانية وطرق الحماية، فيما رأى 31% أن توفير أدوات وبرامج أكثر بساطة وسهولة في الاستخدام يمكن أن يحسن تجربة كبار السن الرقمية، بينما شدد 23% على أهمية الدعم العائلي عند إعداد الأجهزة والتطبيقات.

وقال سيف الله جديدي، رئيس قنوات المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي، إن زيادة مشاركة الأجيال الأكبر سنًا في العالم الرقمي تتطلب تبسيط واجهات الاستخدام وتعزيز التوعية بالأمن السيبراني، إلى جانب استمرار المساندة من أفراد الأسرة.

وأوصت كاسبرسكي بتوعية كبار السن بأساليب الاحتيال الإلكتروني، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز الأمان، واستخدام كلمات مرور قوية والمصادقة الثنائية، إلى جانب تثبيت حلول الحماية واستشارة شخص موثوق قبل الاستجابة لأي طلب رقمي مشبوه.

وأُجري الاستطلاع خلال عام 2026 على عينة تضم 5 آلاف شخص في مصر والإمارات والسعودية وتركيا وجنوب إفريقيا.

مصر عالم امن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجني عليه أيمن

العربية عطلت بيهم.. القبض على المتهمين بقتل أيمن ابن الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

مصطفى خاطر

اتنقل مرتين للمستشفى .. تفاصيل مرض مصطفى خاطر

المتهم

أنا ضابط شرطة .. القبض على المتهم فى مشاجرة المهندسين

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

امام عاشور

مفاجأة في قرار استبدال إمام عاشور بمباراة أبو قير للأسمدة.. «عموتة» يكشف التفاصيل

حالة الطقس

أيام صهد قبل الانكسار .. «تغيّر المناخ» يُحذّر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أسعار الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

الارصاد

بشرى سارة لمُحبي الخريف.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

ترشيحاتنا

العمرة

ما حكم حلق المرأة جميع شعرها في التحلل من الحج أو العمرة؟.. دار الإفتاء توضح

الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر

سوسن حسانين عميدًا لكلية القرآن الكريم بنات بالقاهرة.. ومحمود إبراهيم للبنين

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحيي اليوم الدولي للعلم والتكنولوجيا.. وتؤكد: الإسلام يدعو إلى العلم وعمارة الأرض

بالصور

بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة

بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة
بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة
بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة

فستان أنيق.. كندة علوش تخطف الأنظار بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة

تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة
تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة
تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت
طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت
طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد