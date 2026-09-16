للمرة الثالثة.. الكونجرس يصوت لإنهاء المشاركة العسكرية في الحرب مع إيران

طالب مجلس النواب الأمريكي بضرورة إنهاء مشاركة القوات الأمريكية في الأعمال القتالية ضد إيران، في خطوة جديدة من الكونجرس لتقييد العمليات العسكرية غير المفوضة تشريعياً.

وأقر المجلس الأمريكي القرار بأغلبية 220 صوتاً مقابل 204، حيث انضم سبعة نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين في تأييده، وسط استمرار الجدل في واشنطن بشأن صلاحيات الرئيس في إدارة العمليات العسكرية ودور الكونجرس في تفويض استخدام القوة.

كما طالب الكونجرس بسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية ضد إيران، ما لم يكن استمرار مشاركتها يستند إلى إعلان حرب أو تفويض صريح باستخدام القوة العسكرية صادر عن الكونغرس.

ويأتي التصويت ضمن مساعي أعضاء في مجلس النواب لتفعيل صلاحيات الكونجرس بموجب قانون صلاحيات الحرب، والحد من استمرار العمليات العسكرية من دون موافقة تشريعية.

ويعد هذا التصويت الثالث من نوعه في مجلس النواب بشأن المشاركة الأمريكية في الحرب مع إيران، بعد محاولتين سابقتين خلال الأشهر الماضية، في مؤشر على استمرار الانقسام داخل الكونغرس بشأن إدارة الحرب وحدود الصلاحيات العسكرية للرئيس.