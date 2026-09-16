اليوم .. من القمة إلى القاع.. الزمالك يطارد صدارة الدوري أمام غزل المحلة والجونة وبتروجت في معركة النقاط

تدخل منافسات الدوري الممتاز مرحلة جديدة من الحسابات مع استكمال مباريات الجولة الخامسة التي تشهد اليوم مواجهتين تحملان أهدافًا مختلفة تمامًا بين أطرافها ففي الوقت الذي يتحرك فيه الزمالك نحو قلب الدلتا بحثًا عن ثلاث نقاط تمنحه فرصة اعتلاء قمة جدول الترتيب يقف غزل المحلة أمام اختبار بالغ الصعوبة في بداية رحلة البحث عن الخروج من قاع المسابقة.

وتشهد الجولة أيضًا مواجهة لا تقل أهمية بين الجونة وبتروجت في لقاء يجمع فريقين لا يزالان يبحثان عن الاستقرار في بداية الموسم بعدما جاءت انطلاقتهما دون المستوى المأمول وهو ما يجعل النقاط الثلاث هدفًا مشتركًا في مباراة مفتوحة على أكثر من احتمال.

وتقام مباراة الجونة وبتروجت في الخامسة مساءً على استاد خالد بشارة بينما تتجه الأنظار في الثامنة مساءً إلى ملعب غزل المحلة حيث يستضيف أصحاب الأرض فريق الزمالك في واحدة من أبرز مباريات الجولة.

الزمالك.. القمة على بُعد 90 دقيقة

يدخل الزمالك مواجهة غزل المحلة وهو يحمل في رصيده 10 نقاط مدركًا أن الفوز لن يكون مجرد إضافة جديدة إلى رصيده وإنما قد يضعه على قمة جدول الدوري ولو بصورة مؤقتة في ظل التقارب الواضح بين فرق المقدمة منذ بداية الموسم.

وهنا تزداد أهمية المباراة بالنسبة للفريق الأبيض الذي يعلم أن سباق الدوري هذا الموسم لا يمنح رفاهية إهدار النقاط خصوصًا مع دخول المنافسة على اللقب مرحلة الحسابات المبكرة ووجود أكثر من فريق يملك القدرة على البقاء في دائرة الصراع.

فالزمالك لا يبحث فقط عن الانتصار أمام غزل المحلة وإنما يسعى إلى إرسال رسالة واضحة بشأن قدرته على الاستمرار بين فرق المقدمة خاصة أن كل نقطة يتم فقدانها في هذه المرحلة قد تتحول لاحقًا إلى فارق مؤثر في سباق طويل وشاق على اللقب.

وخلال المباريات الأخيرة بدأ الزمالك في الظهور بصورة أكثر تماسكًا على المستويين الفردي والجماعي مع تحسن الانسجام بين عناصر الفريق وارتفاع معدلات الثقة وإن كان تقييم هذا التحسن يحتاج إلى اختبارات أكثر قوة أمام منافسين يملكون قدرات فنية أكبر.

كما كان لاستعادة عبدالله السعيد تأثير واضح على شكل الفريق إذ يمثل اللاعب أحد أهم عناصر الخبرة داخل الزمالك ويمنح خط الوسط قدرة أكبر على التحكم في إيقاع المباريات فضلًا عن دوره القيادي داخل الملعب وهي عناصر افتقدها الفريق خلال بعض فترات بداية الموسم.

معتمد جمال أمام اختبار جديد

ولا تبدو قائمة الزمالك مهددة بغيابات جماعية مؤثرة قبل المباراة باستثناء موقف آدم كايد الذي يرتبط قرار مشاركته بنتيجة الفحص الطبي الأخير الذي يخضع له قبل اللقاء.

وفي الوقت نفسه عاد أحمد فتوح إلى حسابات الجهاز الفني بعد فترة من الغياب لكن مشاركته أمام غزل المحلة لا تزال محل تقييم في ظل عدم ارتياحه للمشاركة في وسط الملعب وهو الأمر الذي قد يمنح بنتايك أفضلية للبدء في مركز الظهير الأيسر.

ويملك معتمد جمال في ظل اكتمال معظم عناصر الفريق مساحة أكبر لاختيار التشكيل الذي يراه مناسبًا لطبيعة المباراة سواء من الناحية البدنية أو التكتيكية خاصة أن مواجهة فريق يصارع في قاع الجدول لا تعني بالضرورة أنها ستكون سهلة.

غزل المحلة.. البداية الجديدة تبدأ من أصعب اختبار

على الجانب الآخر يجد غزل المحلة نفسه أمام مواجهة تبدو على الورق شديدة الصعوبة لكن أهميتها بالنسبة للفريق تتجاوز مجرد البحث عن نتيجة إيجابية بعدما أصبح في حاجة ماسة إلى تغيير الصورة التي ظهر عليها خلال الجولات الأربع الأولى.

ويحتل «زعيم الفلاحين» المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعدما اكتفى بتسجيل هدف واحد فقط في الوقت الذي اهتزت فيه شباكه 8 مرات وهي أرقام تعكس حجم الأزمة التي يبحث الفريق عن تجاوزها قبل أن تتحول البداية المتعثرة إلى أزمة أكبر مع مرور الجولات.

وتزداد أهمية اللقاء مع تولي خالد جلال القيادة الفنية لغزل المحلة حيث يبدأ المدرب مهمته الرسمية الأولى مع الفريق أمام أحد المنافسين المرشحين للمنافسة على قمة الدوري.

وتبدو المهمة مزدوجة أمام الجهاز الفني الجديد فمن ناحية هناك ضرورة لإعادة ترتيب أوراق الفريق ومعالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الماضية ومن ناحية أخرى تأتي أهمية استعادة الثقة سريعًا خصوصًا أن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك قد يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل استكمال مشواره في المسابقة.

الأرقام تضع المحلة تحت الضغط

وتكشف نتائج الجولات الأربع الماضية عن معاناة غزل المحلة في طرفي الملعب فالفريق لم يسجل سوى هدف واحد بينما استقبل ثمانية أهداف ليصبح مطالبًا بتحقيق توازن سريع بين تحسين الأداء الدفاعي وزيادة الفاعلية الهجومية.

لكن مواجهة الزمالك تحديدًا تضع الفريق أمام اختبار حقيقي لقدرة خالد جلال على إحداث تغيير سريع خاصة أن الحصول على نقطة أو ثلاث نقاط لن يكون مجرد نتيجة في جدول الترتيب وإنما قد يمثل بداية مختلفة لمسار الفريق خلال الموسم.

وفي المقابل سيكون على لاعبي الزمالك التعامل بحذر مع هذه الظروف لأن الفرق التي تبحث عن الخروج من القاع عادة ما تدخل مثل هذه المباريات بدوافع مضاعفة وهو ما قد يجعل مهمة الفريق الأبيض أكثر تعقيدًا مما تشير إليه مواقف الفريقين في جدول الترتيب.

الجونة وبتروجت.. معركة الابتعاد عن الخطر

وفي المباراة الأخرى يلتقي الجونة مع بتروجت في مواجهة تحمل حسابات مختلفة لكنها لا تخلو من الضغوط خاصة أن الفريقين لا يزالان يبحثان عن وضع أكثر أمانًا في جدول الدوري.

ويمتلك بتروجت 4 نقاط ويسعى إلى زيادة رصيده من أجل تحسين موقعه والابتعاد عن دائرة الفرق المهددة بالدخول مبكرًا في صراع الهبوط بينما يدخل الجونة اللقاء برصيد نقطتين فقط وهو ما يجعل الفوز هدفًا أساسيًا لأصحاب الأرض.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة للجونة الذي يدرك أن استمرار نزيف النقاط في بداية الموسم قد يزيد صعوبة موقفه مع مرور الوقت في حين يمثل اللقاء بالنسبة لبتروجت فرصة للعودة بنتيجة تمنحه دفعة جديدة في سباق تحسين موقعه بجدول الترتيب.