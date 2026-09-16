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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد رحيل بيزيرا .. عبدالواحد السيد يُوجّه رسالة إلى إدارة الزمالك : «بلاش مشاكل وأفلام»

بيزيرا
بيزيرا
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف عبدالواحد السيد، نجم الزمالك السابق، موقفه من ملف البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مؤكدًا تأييده لفكرة رحيل اللاعب وبيعه، مع ضرورة توجيه العائد المالي من الصفقة لسداد مستحقات لاعبي الفريق.

وقال عبدالواحد السيد، خلال تصريحاته عبر برنامج «اللعيب» المذاع على قناة «MBC مصر»، إنه لا يعلم تفاصيل الخطاب الموجه إلى الاتحاد البرازيلي بشأن خوان بيزيرا، مشيرًا إلى ثقته في المعلومات التي يتم تداولها حول الملف.

وأضاف: «أنا قولت رأيي قبل كده وجماهير الزمالك زعلت مني، أنا مع بيع خوان بيزيرا وقولتها قبل كده ومصر عليها».

وأوضح نجم الزمالك السابق أن الأمر لا يتعلق فقط بإتمام صفقة بيع اللاعب، ولكن بما سيحدث بعد دخول قيمة الصفقة إلى خزينة النادي، خاصة في ظل وجود مستحقات مالية متأخرة للاعبي الفريق.

وتابع: «لكن الفكرة في إيه بعد البيع؟ هتعمل إيه بقى بالفلوس اللي جاية؟ اللي لازم تتدفع للعيبة مستحقاتها».

وشدد عبدالواحد السيد على ضرورة عدم ظهور أزمات جديدة داخل الفريق بعد رحيل بيزيرا، قائلًا: «مش عايزين نسمع بعد البيع إن في مشاكل وأفلام في مستحقات اللعيبة».

ومن جانبه، أوضح الإعلامي مهيب عبدالهادي، خلال الحلقة، أن سبب رحيل خوان بيزيرا يعود إلى رغبة اللاعب في الرحيل، ليرد عبدالواحد السيد: «دي ماشي، ولكن علشان مفيش فلوس واللعيبة مخدتش مستحقاتها».

واختتم عبدالواحد السيد تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استغلال العائد المالي من بيع خوان بيزيرا في حل أزمة مستحقات اللاعبين، قائلًا: «فلازم لما الفلوس تيجي تدي اللعيبة كلها مستحقاتها وميكنش في أزمة خالص في القصة دي».

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