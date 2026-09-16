بيانات ملاحية: 4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس الثلاثاء

أظهرت بيانات شحن أولية، اليوم الأربعاء، أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز لا يزال دون العشرة، حيث بلغ 4 سفن فقط أمس الثلاثاء، مقابل 7 سفن في اليوم السابق، وهو ما يقل كثيراً عن متوسط 10 أيام البالغ 18 سفينة.

وأوضحت البيانات، وفقاً لوكالة رويترز، أن العدد الإجمالي شمل سفينتين تغادران المضيق وأخريين تدخلان إليه.

وأشارت إلى عدم وجود أي ناقلات عملاقة للنفط الخام أو ناقلات للغاز الطبيعي المسال ضمن هذه السفن.

ويُشار إلى أن بعض السفن قد تبحر عبر الممر المائي وأجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بتحديد هويتها وموقعها مغلقة، وبالتالي لا تدخل ضمن هذا الإحصاء.

