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الصفقة واقفة .. مهيب عبدالهادي يكشف مصير خوان بيزيرا مع الزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الصفقة واقفة .. مهيب عبدالهادي يكشف مصير خوان بيزيرا مع الزمالك

بيزيرا
بيزيرا
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، آخر تطورات ملف انتقال البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي، مؤكدًا أن الصفقة لم تُحسم حتى الآن، وأن موقف اللاعب من الاستمرار مع القلعة البيضاء أو الرحيل لا يزال متساويًا.

وقال مهيب عبدالهادي، خلال تصريحاته عبر برنامج «اللعيب» المذاع على قناة «MBC مصر»، إن بيزيرا موجود في مصر منذ يومين، في الوقت الذي تتردد فيه أنباء عن اقتراب رحيله عن الزمالك، متسائلًا عن سبب توقف الصفقة وعدم إتمامها حتى الآن.

وأوضح أن الجديد في الملف هو قيام نادي شباب الأهلي دبي بإرسال استفسار إلى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، للتأكد من موقف بيزيرا وما إذا كان مقيدًا ضمن قوائم المنتخب البرازيلي أو سبق له المشاركة معه، وذلك تمهيدًا لقيد اللاعب كمقيم في الإمارات، في ظل اكتمال عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق.

وأضاف مهيب عبدالهادي أن بيزيرا يرغب في الرحيل من أجل الحصول على الجنسية الإماراتية مستقبلًا واللعب للمنتخب الإماراتي، بينما يسعى شباب الأهلي إلى التأكد من عدم ارتباط اللاعب بالمنتخب البرازيلي قبل إتمام إجراءات التعاقد معه.

وتابع: «شباب أهلي دبي بعت استفسار للاتحاد البرازيلي: هل بيزيرا مقيد ولا لأ؟ ضمن الترشيحات ولا لأ وهل لعب مع المنتخب ولا لأ؟ علشان يتم قيد بيزيرا كمقيم في الإمارات، لأن عدد المحترفين خلص».

وأشار مهيب إلى أن الاتحاد البرازيلي لم يرسل الرد حتى الآن، موضحًا أن هناك واقعة سابقة مع نادي الشارقة الإماراتي، الذي تعاقد مع لاعب من الإسماعيلي، وانتظر أيضًا ردًا من الاتحاد قبل أن تتعقد الصفقة.

وقال: «خوان بيزيرا وشباب الأهلي دبي مستنيين رد الاتحاد البرازيلي، ولو مجاش الرد مفيش صفقة، الرد لو جه هيتقيد».

وكشف مهيب عبدالهادي أن الموعد النهائي لحسم الموقف هو 27 سبتمبر، باعتباره الموعد المحدد قبل غلق باب القيد في الإمارات، مؤكدًا أنه في حال عدم وصول الرد سيستمر بيزيرا مع الزمالك، بينما وصول الرد سيسمح بقيده في الإمارات واستكمال إجراءات انتقاله إلى شباب الأهلي.

وأوضح أن فرص استمرار اللاعب مع الزمالك أو رحيله متساوية حتى الآن، قائلًا: «نسبة استمراره أو رحيله عن الزمالك 50%-50%».

وفي سياق متصل، كشف مهيب عبدالهادي أن خوان بيزيرا أصبح ضمن اللاعبين المرشحين للانضمام إلى منتخب البرازيل، مشيرًا إلى أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، أعد قائمة موسعة تضم أكثر من 60 لاعبًا حول العالم، في إطار عملية إعادة بناء المنتخب.

وأضاف أن هناك حديثًا عن وجود بيزيرا ضمن حسابات الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي، وهو ما يدفع شباب الأهلي إلى التأكد من موقف اللاعب الدولي قبل إتمام الصفقة، خاصة مع رغبة النادي في إمكانية تجنيسه مستقبلًا والاستفادة منه مع المنتخب الإماراتي.

الإعلامي مهيب عبدالهادي البرازيلي خوان بيزيرا نادي شباب الأهلي الإماراتي الزمالك الأهلي

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