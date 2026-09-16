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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 .. والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
محمد سمير

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، إلى عدد من المواجهات القوية في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها مباراة برشلونة أمام راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني، ولقاء مانشستر يونايتد ضد برايتون ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، إلى جانب مباراتي الزمالك وغزل المحلة والجونة أمام السويس بتروجت في الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري

الجونة × السويس بتروجت – 5 مساءً – On Sport Plus.
 غزل المحلة × الزمالك – 8 مساءً – On Sport.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد × أوساسونا – 8 مساءً – beIN Sports HD 2.
 ديبورتيفو لاكورونيا × إشبيلية – 8 مساءً – beIN Sports HD 9.
 برشلونة × راسينج سانتاندير – 10:30 مساءً – beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

إيفرتون × وولفرهامبتون – 9:45 مساءً – beIN Sports HD 6.
فليتوود × شيفيلد يونايتد – 9:45 مساءً.
كوفنتري سيتي × أستون فيلا – 10 مساءً – beIN Sports HD 5.
مانشستر يونايتد × برايتون – 10 مساءً – beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

 أرارات أرمينيا × سبارتا براج – 7:45 مساءً.
أومونيا نيقوسيا × سيلتا فيجو – 7:45 مساءً – beIN Sports HD 1.
 ميلان × بنفيكا – 10 مساءً – beIN Sports HD 1.
أندرلخت × ليون – 10 مساءً – beIN Sports HD 8.
 باير ليفركوزن × سيليي NK – 10 مساءً – beIN Sports XTRA 2.
 أولمبياكوس × ياجيلونيا بياويستوك – 10 مساءً – beIN Sports XTRA 3.
 شتورم جراتس × رين – 10 مساءً – beIN Sports XTRA 1.
سندرلاند × ألكمار – 10 مساءً – beIN Sports HD 8.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

 جيونبك هيونداي موتورز × كاشيوا ريسول – 1 ظهرًا.
 بورت أوثوريتي × فيسيل كوبي – 3:15 مساءً.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2

سيول × بيرسيب باندونج – 1 ظهرًا.
 فيتييل × ملبورن فيكتوري – 3:15 مساءً.
 الخالدية × ناساف كارشي – 7 مساءً.
الوحدة × الكويت – 7 مساءً.
 النهضة × التعاون – 7 مساءً.
 الحسين إربد × إيست بنجال كلوب – 7 مساءً.
 الريان × الفيصلي – 9:15 مساءً.
الشرطة × السيب – 9:15 مساءً.

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