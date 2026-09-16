إيه الحلاوة دي.. إبراهيم عبدالجواد: حسين الشحات من اللاعبين اللي يفكروك بالجيل الذهبي

أشاد الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، بهدف حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مواجهة أبو قير للأسمدة، مؤكدًا أن اللاعب نجح في تقديم الإضافة رغم مشاركته كبديل.

وكتب إبراهيم عبدالجواد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ماتش الأهلي دا كله في كوم.. وهدف حسين الشحات كوم تاني.. إيه الحلاوة دي!!».

وأضاف: «عشان كدا بحب اللاعب اللي حتى لو دكة في أقل وقت بيعمل الإضافة، حسين الشحات من اللاعبين اللي يفكرك بالجيل الذهبي».

وحقق الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح أحمد سيد زيزو التسجيل لصالح الأهلي في الدقيقة 16، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، نجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثاني للأهلي، ليؤكد انتصار الفريق الأحمر ويحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالدوري.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بعدما خاض 5 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 8 أهداف، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف.